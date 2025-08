Nyári gyerekbetegségek: ilyen lesz a tanévkezdés az orvos szemével

Bár a nyár a kikapcsolódás és a szünet ideje a gyerekeknek, ám óhatatlan, hogy a nyaralás, strandolás, vagy csak a játszótér önfeledt idején is el ne kapjanak valami betegséget. A háziorvossal kitértünk a szezonális, hányás-hasmenéses betegségekre, az agyevő amőbára és arra is, milyen lesz a tanévkezdés a betegségek tükrében.

Hasmenés, hányás: a nyarat sem ússzuk meg gyerekbetegségek nélkül

Forrás: Shutterstock

Hányásos-hasmenéses betegségek az országban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi kimutatása szerint két hazánkban megemelkedett a gasztroenteritis-fertőzéssel regisztráltak száma. Egyik olvasónk is arról panaszkodott: az egész családon végigsöpört a hányás-hasmenés.

Dr. Bense Tamás gyermekorvos is megerősítette, hogy a nyári időszakban meglehetősen gyakori a hányás, hasmenéses tünetekkel orvoshoz fordulók aránya.

– Ezeket döntően vírusok okozzák, kisebb gyerekeknél például a rotavírus fertőzés okoz hányás-hasmenést. Emellett baktériumfertőzés is okozhat hasmarsot, ilyen például a szalmonella, amely ételekben szaporodik el – részletezte. Mint nemrég mi is megírtuk: volt is ilyen eset a közelmúltban: egy étterem konyháján jelent meg a szalmonella, 60 embert fertőzött meg.