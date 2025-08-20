A magyar népzene felvidéki őrzője, Hanusz Zoltán állami kitüntetést kapott +videó

Mélyre ássuk magunkat egy-egy régebbi hagyományőrző falusi zenekar játékába, hogy igyekszünk elsajátítani, tökéletesen leutánozni, megtanulni ezt vagy azt a játékstílust. Mellesleg ezek kifinomult stílust képviselnek és a kamarazenélés legmagasabb szintjére fejlesztették az együtt muzsikálást, amit egy életen át dolgoztak ki. Mindezt elsősorban archív felvételek alapján, szerencsésebb esetben személyes találkozások alkalmával. Ez olyan szintre jutott a táncház-mozgalomban, hogy eleinte vidékek zenéjét tanulták meg a népzenekarok, utána falukra bontották, ma már egyénre.