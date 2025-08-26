Olcsó, de működik: 5 filléres, vegyszermentes módszer, ami megállítja a hangyainváziót

Általánosságban elmondható, hogy ők az egyik legsokoldalúbb, leginkább alkalmazkodni képes rovarok. Ahogy a természetben, úgy a padlónk alatt, a falaink repedéseiben, vagy akár a ház alapzatában is vígan elvannak. A hangyarajzás pedig ilyenkor is megtörténhet. De mit tehetünk? A hangyainvázió ellen házilag lehet védekezni? Lehet! Mondjuk is, hogyan.

A hangyainvázió beltérben is előfordulhat

Fotó: Cherkas / Forrás: Shutterstock

Olvasónk felvette a harcot a hangyainvázióval

Több olvasónk is jelezte, hogy az utóbbi időszakot már hangyavendégek társaságában töltik. Annus néni, tatai olvasónk az alábbi hangyainvázióról számolt be:

Tömbházban élek, és az elmúlt két hétben folyamatosan bukkantak fel a hangyák. Szinte a teljes nagyszobában, de a konyhában is felbukkantak, az előszobában is. Vegyszereket nem akartam használni, sütőporral próbálkoztam, ezután végül eltűntek. Hogy emiatt, vagy más miatt, azt nem tudom. Nagyon idegesítőek voltak, alvás közben is zavartak, nem tudom honnan került elő ennyi.

Ahogyan korábbi cikkünkben már említettük, a hangyák jelenléte mögött többnyire szaporodásuk különös jelensége áll. Kolóniáik ugyanis mit sem érnek királynő(ik) nélkül, azokat pedig a már meglévő kolóniák nevelik ki. A dolgozókat a királynő hozza létre, a királynőket pedig a hangyaboly. Ez a tökéletesnek látszó körforgás már csaknem 120 millió éve tartja őket továbbra is a rovarvilág ranglistájának élén.

De mit tehetünk mi, ha inkább csak a természetben látnánk őket szívesen?

Báthori Ferenc biológus elmondta, hogy ezek az állatok feromonokkal kommunikálnak, ez adja a látványos összeszedettségük és elképesztő csapatmunkáik korona ékkövét.

– Az illatanyagok útján terjedő parancsok és egyértelmű teendők úgy formálják alakzataikat, hogy létszámtól függetlenül minden dolgozó pontosan tisztában van az aktuális feladatával. Ha természetes úton szeretnénk védekezni ellenük, elsősorban ezt a kapcsolatot kell blokkolnunk – magyarázta a szakértő.

Egymás csápjának letapogatásával ismerik meg egymást

Fotó: Kovács Attila / Forrás: izeltlabuak.hu

Illattal az illat ellen!

Lássuk azokat a természetes anyagokat, amelyek képesek felvenni a versenyt a hangyák feromon kavalkádjával. Íme öt filléres trükk, amivel sikeres lehet a hangyairtás házilag:

Citromlé

Levendula

Menta

Ecet

Kávézacc/fahéj

A hangyák nem szívelik az erős illatokat. A citrusfélék, és a fűszernövények javarészt jó szolgálatot tesznek, ha a hangya ellen házilag akarunk védekezni. Az ecet például az erős szaga miatt riasztja el őket.

Ám ezek csupán a helyzet tüneteire jók. A legjobb megoldás még mindig a megelőzés.

Mitől van sok hangya a lakásban?

A rajzás mellett a másik ok, a táplálékszerzés. Lakásunk tisztaságára érdemes fokozott figyelmet fordítanunk, kiváltképp a konyhában, spájzban, fürdőszobában. Néhány morzsa, egy kósza felderítő, és már kész is van a tökéletes meghívó kicsiny barátainknak. A lakásunkban élő rovarok száma leginkább a számukra alkalmas körülményektől függ. Így ha minimalizáljuk a higiéniai réseket, nem lesz okuk arra, hogy céltalanul a lakásban andalogjanak, minket bosszantva ezzel.