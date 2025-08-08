augusztus 8., péntek

Hamvakat szórnál a Dunába? Mielőtt megteszed, ezeket tudnod kell, különben büntetés járhat érte!

Címkék#Duna#temetkezési törvény#víz#hamvasztás#temetkezés

Egyre többen választanák a Dunát végső nyughelyül. Ám a hamvasztás utáni temetkezés szigorú szabályokhoz kötött.

Balogh Rebeka

Komárom-Esztergom megyében is egyre többen keresik a hamvasztás utáni temetkezés alternatíváit, különösen a Dunába szórást. A természetközeli megoldás valóban megható és szimbolikus, azonban komoly szabályozás vonatkozik rá, amelynek megsértése büntetéssel járhat. Már a helyszín választása sem mindegy, az engedélykérés pedig elengedhetetlen lépés.

A hamvasztás utáni temetkezés egyre gyakrabban történik a Dunában, de szigorú szabályokhoz kötött Forrás: Polgári Búcsúztató - Máté Lívia Zöld temetés / Facebook
 A hamvasztás utáni temetkezés egyre gyakrabban történik a Dunában, de szigorú szabályokhoz kötött
Forrás: Polgári Búcsúztató - Máté Lívia Zöld temetés / Facebook

Hamvasztás utáni Duna-temetkezés: mikor és hogyan lehet?

  • A magyar jogszabályok szerint a temetőn kívüli hamvak szórása csak engedéllyel végezhető, ami a Duna teljes szakaszára érvényes – így Komárom-Esztergom megyében is. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól (KDVVIZIG) kell beszerezni az engedélyt, a hivatalos ügyintézéshez pedig halotti anyakönyvi kivonat szükséges. Egyes időszakokban – például télen vagy halászati szezon alatt – előfordulhatnak további korlátozások, ezért érdemes ezekről előzetesen érdeklődni. A szertartás helyszínét és időpontját úgy kell megválasztani, hogy ne zavarja a hajóforgalmat vagy a helyiek nyugalmát, és a hajónak minden szükséges engedéllyel, valamint biztonsági előírással kell rendelkeznie.
  • A szertartás lebonyolítható hajóról vagy partról, de csak olyan helyszíneken, ahol a helyi tulajdonos vagy kezelő hozzájárult a ceremóniához. Nem minden partszakasz alkalmas, ezért mindig ellenőrizni kell a helyi szabályokat és engedélyeket. A Komáromi Duna-szakaszon több halasított terület is van, melyeket a helyi horgászszövetség, a KEMHESZ szabályoz, ezeket a zónákat etikai és jogi okokból kerülni kell. Engedély nélkül a hamvak szórása jogsértő, ami figyelmeztetést vagy pénzbírságot vonhat maga után – az összeg a körülményektől függ.
Forrás: Polgári Búcsúztató - Máté Lívia Zöld temetés / Facebook
Forrás: Polgári Búcsúztató - Máté Lívia Zöld temetés / Facebook

A folyami búcsúztatás gyakorlati részleteiről Máté Lívia polgári búcsúztató számolt be kérdésünkre. Mint elmondta, a szertartás maga a folyó partján kezdődik, de az azt megelőző napokban kerül sor a személyes beszélgetésekre a családdal – ekkor adják át a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint elmesélik az elhunyt életének fontos pillanatait. Ezekből az emlékekből, élményekből írja meg Máté Lívia a keretszöveget, amit majd a búcsúztató alatt felolvas. A ceremónia során ravatal is állítható a parton, és kizárólag természetes, lebomló anyagok – például vízben oldódó koszorúk – kerülhetnek a vízbe. A zene szintén az elhunyt ízlését tükrözi, nincsenek siratódalok, csak személyes kedvencek vagy versek – mondta el a búcsúztató.

A búcsúztatás hajóról történik, a hamvakat a folyó közepén helyezik vízre, az urna körülbelül tíz perc alatt oldódik fel. Ez közben rózsaszirmokat szórnak a vízre, majd a család a parton emlékezik, gyakran közös étkezéssel, itallal, kötetlen beszélgetéssel zárva a szertartást. A cél minden esetben a békés elengedés, „olyan hangulatban búcsúznak, hogy az mindenkinek kellemes élmény legyen” – fogalmazott a búcsúztató.

Ha a családban kisgyermekek is vannak, például nagyszülőtől kell búcsút venniük, számukra segítő rituálék is beépíthetők. Ilyen lehet, hogy a gyerekek rajzokat készítenek a nagyszülő emlékére, majd ezekből papírcsónakot hajtogatnak, és a vízre bocsátják. Ha az elhunythoz szorosan kötődő háziállat, például kutya is van a családban, azt is érdemes elhozni a szertartásra. 

Ha az elhunythoz szorosan kötődő háziállat, például kutya is van a családban, azt érdemes elhozni a szertartásra – mondta el Máté Lívia. Nem pusztán jelenlét miatt, hanem azért, hogy a kutya megszagolhassa a hamvakat. Ez segíti őt a búcsúzásban, a helyzet megértésében.Egyedi igény esetén – külön engedéllyel – még arra is volt példa, hogy a krematóriumi hamvasztás előtt vihették oda az állatot, hogy elbúcsúzhasson gazdájától.

A Duna nem csupán földrajzi határ, hanem lélektani is: aki ide szóratja hamvait, egy végleges, mégis folyamatos út szimbolikáját választja. Ez a hamvasztási forma lehetővé teszi a természettel való eggyé válást, de csak akkor, ha minden szabályt betartunk. Ellenkező esetben, az érzelmi szándék ellenére, jogsértéssé válhat a búcsú.

 

