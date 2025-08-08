Hamvakat szórnál a Dunába? Mielőtt megteszed, ezeket tudnod kell, különben büntetés járhat érte!

A búcsúztatás hajóról történik, a hamvakat a folyó közepén helyezik vízre, az urna körülbelül tíz perc alatt oldódik fel. Ez közben rózsaszirmokat szórnak a vízre, majd a család a parton emlékezik, gyakran közös étkezéssel, itallal, kötetlen beszélgetéssel zárva a szertartást. A cél minden esetben a békés elengedés, „olyan hangulatban búcsúznak, hogy az mindenkinek kellemes élmény legyen” – fogalmazott a búcsúztató.

Ha az elhunythoz szorosan kötődő háziállat, például kutya is van a családban, azt érdemes elhozni a szertartásra – mondta el Máté Lívia. Nem pusztán jelenlét miatt, hanem azért, hogy a kutya megszagolhassa a hamvakat. Ez segíti őt a búcsúzásban, a helyzet megértésében.Egyedi igény esetén – külön engedéllyel – még arra is volt példa, hogy a krematóriumi hamvasztás előtt vihették oda az állatot, hogy elbúcsúzhasson gazdájától.

A Duna nem csupán földrajzi határ, hanem lélektani is: aki ide szóratja hamvait, egy végleges, mégis folyamatos út szimbolikáját választja. Ez a hamvasztási forma lehetővé teszi a természettel való eggyé válást, de csak akkor, ha minden szabályt betartunk. Ellenkező esetben, az érzelmi szándék ellenére, jogsértéssé válhat a búcsú.