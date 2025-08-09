Ketten meghaltak egy péntek esti tragikus balesetben

Péntek este súlyos frontális ütközés történt két személyautó között, amelyben két utas a helyszínen életét vesztette, míg egy másik túlélte az ütközést. A helyiek elmondása szerint az érintett útszakaszon – bár felújított és sebességkorlátozás is érvényben van – sajnos sokan nem tartják be a szabályokat. A halálos baleset mély megrázkódtatást okozott a környéken.

Halálos baleset történt péntek este

Forrás: Feol.hu

Halálos baleset: házaspár vesztette életét

A baleset a Kislángot és Soponyát összekötő úton történt, melyet 2024-ben újítottak fel. Egy helyi forrás szerint a Suzuki típusú autóban utazó fiatal házaspár vesztette életét, míg a másik gépjármű vezetője túlélte az ütközést. A helyiek továbbra is aggódnak a közlekedési szabályok betartásáért ezen az útszakaszon. A tragédia részleteiről és a helyszíni fotókról további információkat a Feol oldalán olvashatnak.

