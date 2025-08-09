augusztus 9., szombat

Tragédia

2 órája

Ketten meghaltak egy péntek esti tragikus balesetben

Címkék#frontális ütközés#tragédia#halálos baleset

Egy frontális ütközés következtében két fiatal vesztette életét egy tragikus péntek esti balesetben. A halálos baleset megrendítette a helyieket.

Kemma.hu

Péntek este súlyos frontális ütközés történt két személyautó között, amelyben két utas a helyszínen életét vesztette, míg egy másik túlélte az ütközést. A helyiek elmondása szerint az érintett útszakaszon – bár felújított és sebességkorlátozás is érvényben van – sajnos sokan nem tartják be a szabályokat. A halálos baleset mély megrázkódtatást okozott a környéken.

Halálos baleset történt péntek este
 Halálos baleset történt péntek este
Forrás: Feol.hu

Halálos baleset: házaspár vesztette életét

A baleset a Kislángot és Soponyát összekötő úton történt, melyet 2024-ben újítottak fel. Egy helyi forrás szerint a Suzuki típusú autóban utazó fiatal házaspár vesztette életét, míg a másik gépjármű vezetője túlélte az ütközést. A helyiek továbbra is aggódnak a közlekedési szabályok betartásáért ezen az útszakaszon. A tragédia részleteiről és a helyszíni fotókról további információkat a Feol oldalán olvashatnak. 
 

 

