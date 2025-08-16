augusztus 16., szombat

Tragédia

1 órája

Napok alatt hunyt el két fiatal sportoló, tragikus balesetek borították gyászba a sportvilágot

Az egész országot megrázták a történtek. Halálos balesetek vettek el tőlünk két fiatal sportolót.

Kemma.hu

Szörnyű hírt közölt hivatalos közösségi oldalán a felvidéki DAC futballklub. Mint írták, 19 éves korában halálos balesetben életét vesztette Szelle Norbert (2006. február 16.–2025. augusztus 11.), klubjuk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosuk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. 

gyász, tragédia, halálos baleset
Halálos balesetben hunyt el két fiatal sportoló is rövid időn belül
Forrás: Pixabay/Illusztráció

Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!

A Bors cikke szerint, amelyet a Magyar Nemzet is megírt, a DAC saját nevelésű futballistája hétfőn késő délután, a dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút és Albár között történt közlekedési baleset következtében a helyszínen hunyt el, miután autójával egy fának csapódott.

Halálos baleset: egy másik fiatal sportoló is elhunyt

A feol.hu cikke szerint szintén balesetben hunyt el Varga Zsombor, a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület labdarúgója. Mint írták, a végzetes tragédia augusztus 13-án, szerdán hajnalban, Előszálláson történt, amelyről mi is beszámoltunk.

Varga Zsombor pályafutását 2008-ban a Soponyai SE színeiben kezdte, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban pallérozódott utánpótlás éveiben. Ezt követően a 2020–2021-es idényben a Bicskei TC NB III-as csapatának tagja volt, majd a Paksi FC II. csapatában is szerepelt az NB III-ban. 2022-ben igazolt Sárosdra, legutóbb a 2024–2025-ös szezon során 2 vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára, emellett pedig az Alba Ligában a La Familia együttesét erősítette.

