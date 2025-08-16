1 órája
Napok alatt hunyt el két fiatal sportoló, tragikus balesetek borították gyászba a sportvilágot
Az egész országot megrázták a történtek. Halálos balesetek vettek el tőlünk két fiatal sportolót.
Szörnyű hírt közölt hivatalos közösségi oldalán a felvidéki DAC futballklub. Mint írták, 19 éves korában halálos balesetben életét vesztette Szelle Norbert (2006. február 16.–2025. augusztus 11.), klubjuk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosuk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon.
Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!
A Bors cikke szerint, amelyet a Magyar Nemzet is megírt, a DAC saját nevelésű futballistája hétfőn késő délután, a dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút és Albár között történt közlekedési baleset következtében a helyszínen hunyt el, miután autójával egy fának csapódott.
Halálos baleset: egy másik fiatal sportoló is elhunyt
A feol.hu cikke szerint szintén balesetben hunyt el Varga Zsombor, a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület labdarúgója. Mint írták, a végzetes tragédia augusztus 13-án, szerdán hajnalban, Előszálláson történt, amelyről mi is beszámoltunk.
Varga Zsombor pályafutását 2008-ban a Soponyai SE színeiben kezdte, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban pallérozódott utánpótlás éveiben. Ezt követően a 2020–2021-es idényben a Bicskei TC NB III-as csapatának tagja volt, majd a Paksi FC II. csapatában is szerepelt az NB III-ban. 2022-ben igazolt Sárosdra, legutóbb a 2024–2025-ös szezon során 2 vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára, emellett pedig az Alba Ligában a La Familia együttesét erősítette.