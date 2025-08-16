Napok alatt hunyt el két fiatal sportoló, tragikus balesetek borították gyászba a sportvilágot

Szörnyű hírt közölt hivatalos közösségi oldalán a felvidéki DAC futballklub. Mint írták, 19 éves korában halálos balesetben életét vesztette Szelle Norbert (2006. február 16.–2025. augusztus 11.), klubjuk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosuk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon.

Halálos balesetben hunyt el két fiatal sportoló is rövid időn belül

Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!

A Bors cikke szerint, amelyet a Magyar Nemzet is megírt, a DAC saját nevelésű futballistája hétfőn késő délután, a dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút és Albár között történt közlekedési baleset következtében a helyszínen hunyt el, miután autójával egy fának csapódott.

Halálos baleset: egy másik fiatal sportoló is elhunyt

A feol.hu cikke szerint szintén balesetben hunyt el Varga Zsombor, a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület labdarúgója. Mint írták, a végzetes tragédia augusztus 13-án, szerdán hajnalban, Előszálláson történt, amelyről mi is beszámoltunk.