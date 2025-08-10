augusztus 10., vasárnap

Gyász

30 perce

Megrázó helyszíni felvételek: esélye sem volt a fiatal mentőtisztnek és férjének

Címkék#karambol#Szigeti Barbara Júlia#totálkáros#áldozat

Súlyos és fájó tragédia rázta meg péntek este Fejér megyét. A halálos balesetben egy fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét, a mentők is gyászolnak.

Kemma.hu

Péntek este halálos baleset történt a Kisláng és Soponya közötti úton. A tragédiában egy fiatal házaspár vesztette életét, az Országos Mentőszolgálat is gyászol.

halálos baleset
Az ütközés ereje akkora volt, hogy a halálos baleset áldozatainak az autója kettészakadt, majd az árokba csapódott
Forrás: feol.hu

Halálos baleset a felújított úton

Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 9.-én, péntek este frontálisan ütközött két személyautó a Kislángot és Soponyát összekötő úton, amelyet 2024-ben újítottak fel. A helyszínen a fiatal házaspár életét vesztette, a másik jármű vezetője túlélte a balesetet. A környékbeliek szerint ezen a szakaszon – bár sebességkorlátozás van érvényben – sokan figyelmen kívül hagyják a szabályokat, ami évek óta aggodalomra ad okot.

A Tények.hu információi szerint a karambol ereje olyan hatalmas volt, hogy a Suzuki kettészakadt, egyetlen ép elem sem maradt rajta, és az úttestet beterítette a rengeteg törmelék. A piros autóban még a kormány is eldeformálódott. A másik jármű, egy városi terepjáró, szintén totálkárosra tört: az eleje teljesen felgyűrődött, a motorháztető elgörbült, majd az autó az ütközés után az árokba csúszott. A helyszínre két tűzoltóegységet is riasztottak.

A mentősök is gyászolnak

A mentők szombaton közölték, hogy az áldozatok egyike a mindössze 30 éves Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás mentőtisztje volt, aki férjével együtt vesztette életét. Barbara 2025. június 1-jén csatlakozott a bajtársi közösséghez, és rövid idő alatt szoros emberi kapcsolatokat alakított ki kollégáival. Tragédiája nappalos szolgálata után, hazafelé történt.

