Megrázó helyszíni felvételek: esélye sem volt a fiatal mentőtisztnek és férjének

Péntek este halálos baleset történt a Kisláng és Soponya közötti úton. A tragédiában egy fiatal házaspár vesztette életét, az Országos Mentőszolgálat is gyászol.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a halálos baleset áldozatainak az autója kettészakadt, majd az árokba csapódott

Forrás: feol.hu

Halálos baleset a felújított úton

Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 9.-én, péntek este frontálisan ütközött két személyautó a Kislángot és Soponyát összekötő úton, amelyet 2024-ben újítottak fel. A helyszínen a fiatal házaspár életét vesztette, a másik jármű vezetője túlélte a balesetet. A környékbeliek szerint ezen a szakaszon – bár sebességkorlátozás van érvényben – sokan figyelmen kívül hagyják a szabályokat, ami évek óta aggodalomra ad okot.