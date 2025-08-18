Dráma a köbön: bajba került férfit mentettek a tűzoltók

Nem minden napi eset történt a fővárosban. Vasárnap reggel egy bajba került férfinak segítettek a fővárosi tűzoltók. A tűzoltólaktanyába érkezett a segítségnyújtásra szoruló férfi. A lánglovagok egy pillanat alatt a Gyűrűk Ura forgatásán találták magukat az eset kapcsán. Egy gyűrű volt a baj középpontjában. - számolt be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

Tűzoltók mentették meg a férfit a gyűrű fogságából.

Fotó: FKI / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gyűrű fogságából mentettek a tűzoltók

A bajba került férfi saját gyűrűje fogságába került. Erős fájdalmai miatt úgy döntött, hogy bemegy a VIII. kerületi tűzoltólaktanyába, ahol a lánglovagok a már rutinnak számító műtét mellett döntöttek és mentették meg a férfit. A már-már filmbe, vagy pontosabban a Gyűrűk Ura triológiájába illő esettről bővebben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán olvashatnak.