47 perce
Dráma a köbön: bajba került férfit mentettek a tűzoltók
Nem minden napi eset történt vasárnap reggel. Egy férfinak segítettek a fővárosi tűzoltók, de nem is akárhogyan.
Nem minden napi eset történt a fővárosban. Vasárnap reggel egy bajba került férfinak segítettek a fővárosi tűzoltók. A tűzoltólaktanyába érkezett a segítségnyújtásra szoruló férfi. A lánglovagok egy pillanat alatt a Gyűrűk Ura forgatásán találták magukat az eset kapcsán. Egy gyűrű volt a baj középpontjában. - számolt be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.
Gyűrű fogságából mentettek a tűzoltók
A bajba került férfi saját gyűrűje fogságába került. Erős fájdalmai miatt úgy döntött, hogy bemegy a VIII. kerületi tűzoltólaktanyába, ahol a lánglovagok a már rutinnak számító műtét mellett döntöttek és mentették meg a férfit. A már-már filmbe, vagy pontosabban a Gyűrűk Ura triológiájába illő esettről bővebben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán olvashatnak.
