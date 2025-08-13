augusztus 13., szerda

Nyári gyümölcsakciók: így vásárolhatsz olcsóbban

Címkék#akció#gyümölcs#kedvezmény#bevásárlás

Holnap ezeket akciókat találod a boltokban! A gyümölcsakciók most szőlőre, dinnyére és barackra is jelentős kedvezményeket kínálnak a nagy áruházláncokban. Mutatjuk!

Kemma.hu

Az augusztus 14-től érvényes heti nyári gyümölcsakciók továbbra is főszerepet kapnak. A Lidl, Aldi, Spar és Tesco is versenybe szállt a vásárlókért – jelentős kedvezményekkel kínálják a szőlőt, a dinnyét és az barackot, a szezon legnépszerűbb finomságait. Összehasonlítottuk e négy üzletlánc ajánlatait.

Gyümölcsakciók az élen
A gyümölcsakciók a szezon közepén is kedvező árakkal csábítanak
Forrás: Shutterstock

Dinnye a gyümölcsakciók királya?

A görögdinnye idén nyáron szinte filléres áruvá vált, ahogy augusztusra a szezon csúcsra jutott. A nagy üzletláncok sorra csökkentették a dinnye árát július vége óta, és ez a tendencia folytatódik augusztus 14-től is. A Lidlben az árkedvezményre augusztus 16-tól számíthatunk, akkor ugyanis a Gália dinnye ára 499 Ft/kg lesz Lidl Plusz kártya használatával. A Tesco magyar Cantaloup sárgadinnyét kínál 489 Ft/kg-ért, ami az utóbbi hetek egyik legalacsonyabb ára. Az Aldiban viszont ugyan ez a fajta sárgadinnye csak augusztus 17-től lesz akcióban és 549 Ft/kg áron fogják kínálni. A Spar azonban az élre tör ugyanis a magszegény görögdinnyét szuper áron kínálja: mindössze 199 Ft/kg-ért. Aki spórolni szeretne és a dinnyék szerelmese, annak irány a Spar.

Szőlő - hol mi az olcsó?

 A szőlő ára augusztus közepére jelentősen csökkent, több láncnál is akcióban kapható. A Tescónál a legnagyobb mértékű akciót figyelhetjük meg a héten: 41% kedvezménnyel kínálják a fehér magszegény szőlőt. Így az ára 589 Ft az 500 grammos kiszerelésre, melynek kilós értéke 1178 Ft. A Lidl szintén felzárkózik kedvező áraival, ugyanis a mag nélküli fehér szőlőt minden második csomag vásárlása esetén Lidl Plus-szal 599 Ft-ért vehető meg. A sima ára 1199 Ft. A Sparban szintén a fehér szőlő került terítékre, melyet 799 Ft/kg áron kínálnak, ami szintén kedvező. A mag nélküli piros szőlő 500 grammos csomag pedig 699 Ft lesz náluk. Az Aldi erre a hétvégére most nem akciózta le a szőlő termékeit, így aki szőlőt szeretne vásárolni és spórolna rajta, annak most a Tesco az egyik legjobb választás, illetve a Spar, ha kilós árakat nézzük.

Barack - ki szállhat versenybe?

A barack érik, fanyarul édessé válik – és az árak is csökkennek. Most nézzük, hol szerezheted be a legjobb áron ezt a nyár slágerszezon gyümölcsét. A Lidlben a Saturn barack csak augusztus 18-tól, azaz hétfőtől érhető el, így abból nem tudunk bevásárolni a hétvégére. Ennek ára 1099 Ft/kg lesz, amely 35%-os kedvezményt jelent. A Tesco most nem hirdetett akciókat a barack termékeikre. A Spar viszont két terméket is kedvező áron kínál: a sárgabarack ára 1299 Ft/kg, a nektarin pedig 999 Ft/kg áron érhető majd el. Az Aldiban pedig a sárgabarack augusztus 15-től lesz elérhető kedvező áron mindössze 1199 Ft/kg-ért. Így aki tud várni hétfőig, az a Lidlbe látogasson el, aki viszont már a hétvégén szeretné élvezni a barack ízét, annak a Spar és az Aldi lesz a megfelelő.

Összességében augusztus közepén is bőven találunk kedvező árú nyári gyümölcsöket: a dinnyénél most a Spar kínálja a verhetetlen ajánlatot, szőlőből a Tesco és a Spar viszi a prímet, míg barackból az Aldi és a Spar ad jó hétvégi árakat, a jövő hét elején pedig a Lidl is csatlakozik az akciókhoz. A tudatos bevásárlás most könnyíthet a spóroláson.

 

