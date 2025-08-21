Gyümölcsakciók augusztus harmadik hetében: szőlő, barack és egzotikumok a kosárban

Augusztus harmadik heténél járva sem maradunk kedvező árú gyümölcsök nélkül. A heti gyümölcsakciók közül az örök kedvencek közül a szőlő és a barack került a középpontba, illetve harmadik csoportként bevettük az egzotikumokat is. A négy üzletlánc: Tesco, Lidl, Aldi és Spar most is csábító kínálattal lepi el a polcait. Mutatjuk hol és mit vásárolj, ha ínyencségekre vágysz.

Színes gyümölcstál a szezon kedvenceivel – a gyümölcsakciók között most a szőlő, a barack és egzotikus különlegességek, mint a mangó és az avokádó is helyet kaptak

Forrás: pexels.com

Szőlő – a gyümölcsakciók töretlen sztárja

A szőlő töretlen kedvencként szerepel a lista élén, és több üzletlánc is akcióval csábít. A Tescóban most fehér szőlőt kínálnak 34%-os kedvezménnyel, mindössze 789 Ft/kg-ért. A Lidlben szintén előnyös ajánlatot találunk: a fehér szőlő 999 Ft/kg-ba kerül, mely 41%-os kedvezményt jelent. A Sparban a csomagolt mag nélküli fehér szőlő 599 Ft 500 grammos kiszerelésben, melynek kilós ára 1198 Ft. A rosé szőlő szintén akcióba került - csupán 999 Ft/kg áron juthatunk hozzá. Az Aldiban erre a hétre nincs külön szőlőakció, így a legkedvezőbb vásárlás most a Tesco és a Lidl kínálatában vár.

Barack – a nyár slágere még mindig

A barack szezonja még nem ért véget, és az árak is egyre barátságosabbak. Az Aldiban az őszibarack 999 Ft/kg, ami az utóbbi hetekhez képest kedvező ajánlat. A Lidlben augusztus 21-től az őszibarack lesz akcióban 899 Ft/kg áron Lidl Plusszal, amely 40%-os kedvezményt jelent. A Sparban a barackfélék közül az őszibarack 999 Ft/kg áron lesz kapható, amivel holtversenybe kerül az Aldival. A Tescóban ezen a héten a nektarin kerül kedvező árba - 889 Ft/kg, ami 40 százalékos kedvezményt jelent. Aki most vásárolna, annak a Lidl szuper áron kínálja az őszibarackot, a Tesco pedig a nektarint.

Különlegességek – mangótól az avokádóig

A nagyobb láncok most nemcsak a klasszikus nyári gyümölcsökre fókuszálnak, hanem különlegességeket is kínálnak. A Lidlben augusztus 21-től mangó lesz akcióban, amely a prémium gyümölcsök közé tartozik, de kedvezményesen juthatunk hozzá. Minden második termék vásárlása esetén csupán 299 Ft/db, ami 50 százalékos kedvezményt jelent, ugyanis eredeti ára 599 Ft/db. Az Aldiban szintén mangót találunk a héten 449 Ft/db áron, valamint avokádó is szerepel a kínálatban akciós áron 699 Ft/csomag, ahol a csomag 2 darab érett avokádót tartalmaz. A Spar a klasszikusabb vonalat képviseli: gála alma akciót hirdetett, amely most jóval olcsóbban vihető haza - mindössze 559 Ft/kg. A Tescóban szintén ez a fajta alma lesz kedvező áron elérhető 595 Ft/kg-ért, ami csak egy hajszállal drágább, mint a Sparban. Ezek a különleges vagy szezonális gyümölcsök színesíthetik a bevásárlókosarat, ráadásul több helyen most jóval olcsóbban kaphatók, mint korábban.