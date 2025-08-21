augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akciók

58 perce

Gyümölcsakciók augusztus harmadik hetében: szőlő, barack és egzotikumok a kosárban

Címkék#Lidl#Tesco#Aldi#gyümölcs#nyár#Spar

Augusztus második felében is bőséges a kínálat a piacokon és az áruházak polcain. A gyümölcsakciók most is vonzó lehetőséget kínálnak, hiszen szőlőt, barackot és különleges egzotikus gyümölcsöket is kedvezményesen vásárolhatunk. A nagy láncok egymással versenyezve csökkentik az árakat, így a hétvégi bevásárlás során több száz forintot spórolhatunk kilónként.

Kemma.hu

Augusztus harmadik heténél járva sem maradunk kedvező árú gyümölcsök nélkül. A heti gyümölcsakciók közül az örök kedvencek közül a szőlő és a barack került a középpontba, illetve harmadik csoportként bevettük az egzotikumokat is. A négy üzletlánc: Tesco, Lidl, Aldi és Spar most is csábító kínálattal lepi el a polcait. Mutatjuk hol és mit vásárolj, ha ínyencségekre vágysz.

Színes gyümölcstál a szezon kedvenceivel – a gyümölcsakciók között most a szőlő, a barack és egzotikus különlegességek, mint a mangó és az avokádó is helyet kaptak.
Színes gyümölcstál a szezon kedvenceivel – a gyümölcsakciók között most a szőlő, a barack és egzotikus különlegességek, mint a mangó és az avokádó is helyet kaptak
Forrás: pexels.com

Szőlő – a gyümölcsakciók töretlen sztárja

A szőlő töretlen kedvencként szerepel a lista élén, és több üzletlánc is akcióval csábít. A Tescóban most fehér szőlőt kínálnak 34%-os kedvezménnyel, mindössze 789 Ft/kg-ért. A Lidlben szintén előnyös ajánlatot találunk: a fehér szőlő 999 Ft/kg-ba kerül, mely 41%-os kedvezményt jelent. A Sparban a csomagolt mag nélküli fehér szőlő 599 Ft 500 grammos kiszerelésben, melynek kilós ára 1198 Ft. A rosé szőlő szintén akcióba került - csupán 999 Ft/kg áron juthatunk hozzá. Az Aldiban erre a hétre nincs külön szőlőakció, így a legkedvezőbb vásárlás most a Tesco és a Lidl kínálatában vár.

Barack – a nyár slágere még mindig

A barack szezonja még nem ért véget, és az árak is egyre barátságosabbak. Az Aldiban az őszibarack 999 Ft/kg, ami az utóbbi hetekhez képest kedvező ajánlat. A Lidlben augusztus 21-től az őszibarack lesz akcióban 899 Ft/kg áron Lidl Plusszal, amely 40%-os kedvezményt jelent. A Sparban a barackfélék közül az őszibarack 999 Ft/kg áron lesz kapható, amivel holtversenybe kerül az Aldival. A Tescóban ezen a héten a nektarin kerül kedvező árba - 889 Ft/kg, ami 40 százalékos kedvezményt jelent. Aki most vásárolna, annak a Lidl szuper áron kínálja az őszibarackot, a Tesco pedig a nektarint. 

Különlegességek – mangótól az avokádóig

A nagyobb láncok most nemcsak a klasszikus nyári gyümölcsökre fókuszálnak, hanem különlegességeket is kínálnak. A Lidlben augusztus 21-től mangó lesz akcióban, amely a prémium gyümölcsök közé tartozik, de kedvezményesen juthatunk hozzá. Minden második termék vásárlása esetén csupán 299 Ft/db, ami 50 százalékos kedvezményt jelent, ugyanis eredeti ára 599 Ft/db. Az Aldiban szintén mangót találunk a héten 449 Ft/db áron, valamint avokádó is szerepel a kínálatban akciós áron 699 Ft/csomag, ahol a csomag 2 darab érett avokádót tartalmaz. A Spar a klasszikusabb vonalat képviseli: gála alma akciót hirdetett, amely most jóval olcsóbban vihető haza - mindössze 559 Ft/kg. A Tescóban szintén ez a fajta alma lesz kedvező áron elérhető 595 Ft/kg-ért, ami csak egy hajszállal drágább, mint a Sparban. Ezek a különleges vagy szezonális gyümölcsök színesíthetik a bevásárlókosarat, ráadásul több helyen most jóval olcsóbban kaphatók, mint korábban.

A heti gyümölcsakciókban a szőlő továbbra is a sztár, hiszen a Tesco és a Lidl kínálja most a legjobb árakat. A barack és a nektarin vásárlásánál a Lidl és a Tesco ajánlatai emelkednek ki, míg az Aldi és a Spar stabil, kedvező árakkal versenyez. A különlegességek között a Lidl mangója és az Aldi avokádója a legjobb vétel, az almát pedig a Sparnál szerezhetjük be a legolcsóbban. Összességében elmondható, hogy a tudatos vásárlók most is több száz forintot spórolhatnak kilónként, ha figyelik a gyümölcsakciókat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu