Repcevonatok Oroszlányban: új járat az S12-es vonatokban

"Repcevonat" vagy "sportszelet",kinek mi jut eszébe mikor meglátja ezeket a GYSEV vonatokat. Vadonatúj járat jelent meg az oroszlányi vasútvonalon is. A járatok a jól megszokott kék-sárga motorvonatok helyett zöld-sárga színben járnak az S12-es vonatokban is. Ám nem ez az egyetlen újdonság a helyi vasútvonalakon.

Újfajta GYSEV motorvonatok jelentek meg az S12-es vonatokban is.

Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

A Máv-csoport tagja a zöld-sárga színű GYSEV járat is

A Máv-csoport idei évben bejelentett 10 vállalása között szerepelt az is, hogy a motorvonatok üzemeltetője, a GYSEV Zrt nagyobb részben vegye ki a részét a hazai közlekedésben. Az első példája ennek az 1-es Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon közlekedő S10-es vonatok voltak, ahol megjelentek a páros, csatoltan közlekedő "repcevonatok". Az S12-es vonatokban a reggeli 6:55-kor Budapest Déli pályaudvarról induló, Oroszlányba 8:08-ra érkező, valamint a 8:45-kor Oroszlányból induló és 10:04-kor Budapest Déli-pályaudvarra érkező járatokban találkozhatunk a "sportszeletre" hasonlító vonatokkal.