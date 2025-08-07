Kíméld a gumit, ha jót akarsz! +fotók

Vigyázzanak a száguldozók: országszerte rendőri ellenőrzéseket tartanak. Az európai közlekedésrendészet összehangoltan indított akciót, amiből természetesen hazánk sem maradhatott ki. A gyorshajtásra kiemelt figyelmet fordít a rendőrség.

Komárom-Esztergom vármegyében ellenőrzést tartanak gyorshajtás

Fotó: Hagymási Bence

Fókuszban a gyorshajtás

A közlekedési balesetek többségét a gyorshajtás okozza. A vakmerő sofőrök pedig nem tanulnak a hibáikból, és a merész, rendkívül felelőtlen tempóval nem csak saját, hanem mások életét is kockára teszik. Tatabányán korábban éppen ez okból helyeztek ki traffiboxokat, méghozzá három helyre.

A Bánhidai vasútállomásnál ellenőrizte a közlekedőket traffipax segítségével a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

Már csak azon okból sem éri meg gyorsan hajtani, hogy igencsak borsos lett ennek ára, így bizony mélyre kell nyúlnunk a zsebben, ha nem vagyunk képesek lemondani a száguldásról, ahogy azt korábban mi is megírtuk.