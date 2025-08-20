Gyopáros Alpár gyors reakciója az új ”falu programra”

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős magyar politikus határozott véleményt fogalmazott meg a közösségi oldalán. Posztjában KamuPetire reagált és az új „Faluközpont-programjára”.

Gyopáros Alpár az oldalán beszélt a Magyar Falu Programról

Forrás: Gyopáros Alpár / Fcaebook

Gyopáros Alpár posztjában reagált

„Egyszer már hirdetett ilyen programot, akkor felvilágosítottam, hogy már létezik hasonló: Magyar Falu Programnak hívják, és sikeres” – írta Gyopáros. Hozzátette, hogy az új javaslat valójában kevesebb támogatást biztosítana a falvak számára, mint amit a kormány az elmúlt években már megvalósított. Szerinte ez egyértelmű forráselvonást jelentene a magyar falvaktól, ami hátrányosan érintené a kistelepüléseket.

Gyopáros kiemelte: a Magyar Falu Program egyik nagy előnye, hogy maguk a falvak dönthetnek a források felhasználásáról. „Az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak” – írta.