augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély!

1 órája

Vigyázz, mit veszel be! Csalók a Vöröskereszt nevével árulnak kamu gyógyszert

Címkék#gyógyszer#cukorbeteg#vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt logóját is felhasználják a csalók. Hamis gyógyszerek keringenek a neten, ilyet sose rendelj. Mondjuk, hogy ismerd fel.

Kemma.hu

Nagyon vigyázz, hogy milyen gyógyszert veszel. A Magyar Vöröskereszt nevével és logójával árulnak gyógyszer cukorbetegeknek a csalók. A szervezet is felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ők nem árulnak és gyógyszereket sem cukorbetegeknek, sem másoknak – számolt be róla a hazipatika.hu.

gyógyszer
Kamu gyógyszer cukorbetegeknek
Fotó: Pormezz / Forrás:  Shutterstock

Hogyan ismerjük fel a hamis gyógyszert?

A Magyar Vöröskereszt csak is a saját hivatalos felületein tesz közzé információt. Mindenkit óvatosságra intenek a közösségi médiában felbukkanó félrevezető információk miatt. És a következő pontokból tudhatod, hogy valami nem stimmel:

  • a hirdetés nem a Magyar Vöröskereszt posztolta.
  • a kattintható hivatkozás nem kapcsolódik a tárgyhoz
  • hibás logó, a hivatalos fehér alapon vörös
  • hihetetlen ígéretet írnak.

A legfrissebb járványügyi adatoknak is utánanéztünk Magyarországon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu