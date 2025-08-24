1 órája
Vigyázz, mit veszel be! Csalók a Vöröskereszt nevével árulnak kamu gyógyszert
A Magyar Vöröskereszt logóját is felhasználják a csalók. Hamis gyógyszerek keringenek a neten, ilyet sose rendelj. Mondjuk, hogy ismerd fel.
Nagyon vigyázz, hogy milyen gyógyszert veszel. A Magyar Vöröskereszt nevével és logójával árulnak gyógyszer cukorbetegeknek a csalók. A szervezet is felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ők nem árulnak és gyógyszereket sem cukorbetegeknek, sem másoknak – számolt be róla a hazipatika.hu.
Hogyan ismerjük fel a hamis gyógyszert?
A Magyar Vöröskereszt csak is a saját hivatalos felületein tesz közzé információt. Mindenkit óvatosságra intenek a közösségi médiában felbukkanó félrevezető információk miatt. És a következő pontokból tudhatod, hogy valami nem stimmel:
- a hirdetés nem a Magyar Vöröskereszt posztolta.
- a kattintható hivatkozás nem kapcsolódik a tárgyhoz
- hibás logó, a hivatalos fehér alapon vörös
- hihetetlen ígéretet írnak.
