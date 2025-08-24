Vigyázz, mit veszel be! Csalók a Vöröskereszt nevével árulnak kamu gyógyszert

Nagyon vigyázz, hogy milyen gyógyszert veszel. A Magyar Vöröskereszt nevével és logójával árulnak gyógyszer cukorbetegeknek a csalók. A szervezet is felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ők nem árulnak és gyógyszereket sem cukorbetegeknek, sem másoknak – számolt be róla a hazipatika.hu.

Kamu gyógyszer cukorbetegeknek

Fotó: Pormezz / Forrás: Shutterstock

Hogyan ismerjük fel a hamis gyógyszert?

A Magyar Vöröskereszt csak is a saját hivatalos felületein tesz közzé információt. Mindenkit óvatosságra intenek a közösségi médiában felbukkanó félrevezető információk miatt. És a következő pontokból tudhatod, hogy valami nem stimmel:

a hirdetés nem a Magyar Vöröskereszt posztolta.

a kattintható hivatkozás nem kapcsolódik a tárgyhoz

hibás logó, a hivatalos fehér alapon vörös

hihetetlen ígéretet írnak.

