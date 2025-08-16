A legkegyetlenebb tatabányai gyilkos: mulatott, mintha mi sem történt volna

Egy könnyednek tűnő éjszaka a Fekete Gyémántban, pezsgő, nevetés – miközben valaki már tudta, hogy gyilkosság történt. Tatabányán játszódott le az a hátborzongató eset, amely később bekerült a magyar kriminalisztika történetébe. A történet nemcsak a brutalitása, hanem az utóélete miatt is emlékezetes: a főszereplője lett a vármegye utolsó kivégzettje.

A tatabányai gyilkosság megrázta a közvéleményt – az elkövetőt később halálra ítélték és kivégezték

Forrás: Fortepan/Magyar Rendőr/shutterstock

Halottak napján ölt, hogy mulathasson

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most azt az esetet idézzük fel, amely a hetvenes évek közepén különösen kegyetlen gyilkosságként rázta meg Tatabányát. 1974. november 2-án, halottak napján egy Horváth Kálmán nevű férfi megölte a KOMÉP egyik idős éjjeliőrét – mindössze 1160 forintért. A brutális tett mögött nem volt más, csak pénzéhség és szórakozásvágy. A gyilkos még aznap este a Fekete Gyémánt étteremben ünnepelt, mintha semmi sem történt volna.