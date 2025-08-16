44 perce
A legkegyetlenebb tatabányai gyilkos: mulatott, mintha mi sem történt volna
Horváth Kálmán neve egykor egy országos botrány középpontjába került. A gyilkosság, amit elkövetett, nemcsak brutális volt, hanem végül halálos ítélethez is vezetett – utolsóként a megyében.
Egy könnyednek tűnő éjszaka a Fekete Gyémántban, pezsgő, nevetés – miközben valaki már tudta, hogy gyilkosság történt. Tatabányán játszódott le az a hátborzongató eset, amely később bekerült a magyar kriminalisztika történetébe. A történet nemcsak a brutalitása, hanem az utóélete miatt is emlékezetes: a főszereplője lett a vármegye utolsó kivégzettje.
Halottak napján ölt, hogy mulathasson
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most azt az esetet idézzük fel, amely a hetvenes évek közepén különösen kegyetlen gyilkosságként rázta meg Tatabányát. 1974. november 2-án, halottak napján egy Horváth Kálmán nevű férfi megölte a KOMÉP egyik idős éjjeliőrét – mindössze 1160 forintért. A brutális tett mögött nem volt más, csak pénzéhség és szórakozásvágy. A gyilkos még aznap este a Fekete Gyémánt étteremben ünnepelt, mintha semmi sem történt volna.
Börtönből a vesztőhelyre
Horváth Németújváron született 1939-ben, abban a burgenlandi településben, amely korábban Magyarországhoz tartozott. Élete nagy részét már fiatalkorától börtönben töltötte, lopások és más bűncselekmények miatt többször elítélték. A KOMÉP-nál segédmunkásként dolgozott Tatabányán, és jól ismerte a vállalat éjjeliőreit – tudta, ki mikor van szolgálatban, és azt is, hogy az idős áldozat nemrég kapta meg a fizetését.
Előre kitervelt gyilkosság
A gyilkosságot előre eltervezte. Amikor az őr délután lepihent, Horváth egy átalakított fejszével végzett vele. Ezután átkutatta a zsebeit, elvette a pénzt, majd gondosan próbálta eltüntetni a nyomokat: letakarta az áldozat fejét, megtisztította a cipőjét, eltorlaszolta az ablakot és bezárta az ajtót. Az iratokat elégette, a pénzt eltette, és távozott.
Chaplint játszott a Fekete Gyémántban
Aznap este a népszerű tatabányai vendéglátóhelyen, a Fekete Gyémántban tűnt fel. Pezsgőt rendelt, Chaplint utánozta, és nem rejtette véka alá, hogy van mit a tejbe aprítania. Kérkedett a zsákmánnyal, ám a dorbézolás nem tartott sokáig.
Az utolsó kivégzett a megyében
1975 júliusában nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt halálra ítélték, és bár fellebbezett, az ítéletet ősszel a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága szerint Horváth Kálmánt 1975. december 12-én végezték ki Esztergomban. Ő volt az utolsó ember, akit Komárom-Esztergom vármegyében kivégeztek.