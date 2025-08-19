augusztus 19., kedd

Huba névnap

12°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátborzongató

41 perce

Döbbenetes oroszlányi gyilkosság: fiatal fiú oltotta ki apja életét

Címkék#Dulai Péter#gyilkosság#félelem#gyermek

Az oroszlányi eset több mint negyven éve történt, mégis máig hátborzongató. A gyilkosság mögött hosszú évek családon belüli erőszaka és szenvedése húzódott meg.

Kemma.hu

Négy évtized távlatából is hátborzongató visszaolvasni azt a történetet, amely 1980-ban történt Oroszlányban. Egy kamasz fiú – hosszú évek szenvedései után – saját apja életét oltotta ki. A döbbenetes ügyet nemrégiben újra felidézte Dulai Péter, aki az Élet elleni bűncselekmények című Facebook-oldalon, valamint a Gyilkosság a panel tetején című könyvében gyűjtötte össze a hasonló eseteket.

gyilkosság
A 80-as évek egyik legmegrázóbb oroszlányi gyilkossága máig sokkolja az olvasókat
Forrás: Norb_KM / Forrás: Shutterstock

Oroszlányi gyilkosság: amikor a fiú az apja ellen fordult

A családfő éveken át terrorizálta feleségét és gyermekeit. A kisfiút és húgát már kétévesen az istállóba zárta, háromévesen pedig felakasztotta volna, ha a nagyapa nem érkezik haza. Az apa rendszeresen verte hat gyermekét, gyakran ronggyal tömte be a szájukat, ha sírtak. Az alkohol rabjaként a férfi szinte állandó félelemben tartotta családját.

A végzetes éjszaka

1980 nyarán az apa kiűzte otthonról szeretteit. A fiú éjszaka visszaszökött tanszereiért, de apja rátámadt. A kamasz kétségbeesett védekezés közben vasdarabbal leütötte, majd megfojtotta. Ezután az oroszlányi rendőrségre ment, és feladta magát.

Az ítélet

A szakértők megállapították: a fiú erős felindulásból követte el a gyilkosságot. A Komárom megyei Bíróság a körülményeket mérlegelve 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu