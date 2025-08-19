41 perce
Döbbenetes oroszlányi gyilkosság: fiatal fiú oltotta ki apja életét
Az oroszlányi eset több mint negyven éve történt, mégis máig hátborzongató. A gyilkosság mögött hosszú évek családon belüli erőszaka és szenvedése húzódott meg.
Négy évtized távlatából is hátborzongató visszaolvasni azt a történetet, amely 1980-ban történt Oroszlányban. Egy kamasz fiú – hosszú évek szenvedései után – saját apja életét oltotta ki. A döbbenetes ügyet nemrégiben újra felidézte Dulai Péter, aki az Élet elleni bűncselekmények című Facebook-oldalon, valamint a Gyilkosság a panel tetején című könyvében gyűjtötte össze a hasonló eseteket.
Oroszlányi gyilkosság: amikor a fiú az apja ellen fordult
A családfő éveken át terrorizálta feleségét és gyermekeit. A kisfiút és húgát már kétévesen az istállóba zárta, háromévesen pedig felakasztotta volna, ha a nagyapa nem érkezik haza. Az apa rendszeresen verte hat gyermekét, gyakran ronggyal tömte be a szájukat, ha sírtak. Az alkohol rabjaként a férfi szinte állandó félelemben tartotta családját.
A végzetes éjszaka
1980 nyarán az apa kiűzte otthonról szeretteit. A fiú éjszaka visszaszökött tanszereiért, de apja rátámadt. A kamasz kétségbeesett védekezés közben vasdarabbal leütötte, majd megfojtotta. Ezután az oroszlányi rendőrségre ment, és feladta magát.
Az ítélet
A szakértők megállapították: a fiú erős felindulásból követte el a gyilkosságot. A Komárom megyei Bíróság a körülményeket mérlegelve 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki.