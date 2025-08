Sipos Bálint már kisgyermekként is rajongott a konyhai nyüzsgésért. Amikor csak tehette, anyukája és nagymamája mellé szegődött, hogy kivegye részét a főzés varázsából. Így aztán a pályaválasztás sem volt kérdéses és szakácsnak tanult. Igaz, volt egy pillanat, amikor kissé elbizonytalanodott, de hamar rájött, hogy ez az ő igazi útja. Így született a Gyertek át lakásétterem. Mi több, még a cukrászmesterséget is elsajátította.

Gyertek át, mert most a vendégszeretet mellett a BBQ a főfogás!

Gyertek át: Egy saját konyha, ahol minden az ő keze munkája

Ahogy telt az idő, Bálint egyre inkább érezte, hogy a vendéglátás világa nem mindig adja vissza azt, amit ő megálmodott. Az ételek néha nem abban a formában kerültek a vendégek asztalára, ahogyan azt ő azt elképzelte. Ekkor fogalmazódott meg benne egy lakásétterem gondolata, bár a megvalósítás nem volt zökkenőmentes, előbb a koronavírus-járvány majd az energiaválság is keresztbe tett a terveinek.

Végül 2024. december 20-án megnyílt a Gyertek át! lakásétterem Komáromban. A helyszín nem akármilyen, hiszen a család egykori otthona, a Kállai Tivadar utcában álló ház alakult át, ami a Koppánymonostorra költözésüket követően egy darabig üresen állt, de most újra élet költözött belé. Az ingatlan barátságos, családias atmoszférával várja a vendégeket, ahol a tulajdonos, a szakács és a pincér ugyanaz a személy, vagyis Bálint.

BBQ, tematikus esték és vízipipa

A lakásétterem különlegessége, hogy mindössze 14 fő fér el benne, így mindig garantált a nyugodt, meghitt hangulat. Senkit nem siettetnek, mindenki addig marad, amíg jól érzi magát. A vendégek közvetlen kapcsolatba kerülnek a házigazdával, aki akár a konyhába is beengedi őket. „Nincs semmi titok, minden látható, és ezt főleg a gyerekek szokták élvezni” – mondja nevetve.

Bálint szívéhez legközelebb a nyári időszak áll, amikor isteni BBQ-illat lengi be az udvart. Az étlap mindig az évszakhoz igazodik, emellett tematikus estékkel is várja a vendégeket: olasz, ázsiai vagy amerikai ízek váltják egymást. Ráadásul most már a teraszon vízipipázni is lehet, de nem dohányos, hanem ásványi köves verzióban.