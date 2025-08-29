Új fejezet kezdődik a gyermekorvosi rendelésben – mutatjuk, mi változik szeptembertől

Egy város életében mindig nagy jelentősége van annak, hogy a gyermekek egészségügyi ellátása biztonságban legyen. Komáromban szeptember 1-jétől átalakul a gyermekorvosi rendelési rend Komáromban. Az új struktúráról Dr. Kreft-Horváth Loránd, a város egészségügyért felelős alpolgármestere számolt be Komárom város Facebook oldalán, aki hangsúlyozta: a változások ellenére minden körzetben folyamatosan biztosított lesz a rendelés.

Megváltozik a komáromi gyermekorvosi rendelési rend

A változtatásokat az indokolja, hogy Dr. Szalay Szilvia főorvosnő nyugdíjba vonul. Az alpolgármester külön köszönetet mondott az orvosnőnek:

Hadd köszönjem meg Szalay főorvosnőnek azt a rengeteg munkát, emberfeletti hozzáállást, amellyel hosszú évekig segítette a várost a gyermekorvosi ellátásban

– fogalmazott Dr. Kreft-Horváth Loránd.

Így alakulnak a körzetek

A főorvosnő távozásával több körzet is új ellátási rend szerint működik majd:

Az 1-es és a 2-es körzetben Trenka Zsuzsanna doktornő rendel, munkáját pedig Szegedi főorvosnő segíti, aki a környékről érkezik Komáromba.

A 3-as körzetben változatlan marad az ellátás, továbbra is Pánger főorvosnő látja el a feladatokat.

A 4-es körzetet – amelyet korábban Dr. Zsikai vitt – mostantól Dr. Király Szilvia viszi tovább.

Az alpolgármester kiemelte: a négy gyermekorvosi körzet működése szeptembertől is biztosított, így a szülőknek és a gyermekeknek nem kell aggódniuk az ellátás folytonossága miatt.

Hol található meg a rendelési időpont?

A pontos rendelési időpontokat és beosztásokat a város hivatalos kommunikációs felületein – Komárom Facebook-oldalán, Instagramján és TikTok-csatornáján – teszik közzé.

Dr. Kreft-Horváth Loránd hangsúlyozta, hogy a lakosság a következő hetekben folyamatosan tájékoztatást kap az új rendről, így mindenki időben értesülhet a változásokról.