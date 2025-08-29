augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

22°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyermekorvosi rendelés

1 órája

Új fejezet kezdődik a gyermekorvosi rendelésben – mutatjuk, mi változik szeptembertől

Címkék#Komárom#változás#gyermekorvosi ügyelet#rendelés

A gyermekorvosi ellátás minden család számára kiemelten fontos kérdés, hiszen a legkisebbek egészsége mindannyiunk közös ügye. Komáromban szeptembertől jelentős változások lépnek életbe a gyermekorvosi rendelési rendben, amelyekről Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester számolt be.

Bajcsy Tünde

Egy város életében mindig nagy jelentősége van annak, hogy a gyermekek egészségügyi ellátása biztonságban legyen. Komáromban szeptember 1-jétől átalakul a gyermekorvosi rendelési rend Komáromban. Az új struktúráról Dr. Kreft-Horváth Loránd, a város egészségügyért felelős alpolgármestere számolt be Komárom város Facebook oldalán, aki hangsúlyozta: a változások ellenére minden körzetben folyamatosan biztosított lesz a rendelés.

Szeptembertől új gyermekorvosi rendelési rend lép életbe Komáromban, így minden körzetben biztosított marad az ellátás.
Szeptembertől új gyermekorvosi rendelési rend lép életbe Komáromban, így minden körzetben biztosított marad az ellátás
Forrás: pexels.com

Megváltozik a komáromi gyermekorvosi rendelési rend 

A változtatásokat az indokolja, hogy Dr. Szalay Szilvia főorvosnő nyugdíjba vonul. Az alpolgármester külön köszönetet mondott az orvosnőnek:

Hadd köszönjem meg Szalay főorvosnőnek azt a rengeteg munkát, emberfeletti hozzáállást, amellyel hosszú évekig segítette a várost a gyermekorvosi ellátásban

 – fogalmazott Dr. Kreft-Horváth Loránd.

Így alakulnak a körzetek

A főorvosnő távozásával több körzet is új ellátási rend szerint működik majd:

  • Az 1-es és a 2-es körzetben Trenka Zsuzsanna doktornő rendel, munkáját pedig Szegedi főorvosnő segíti, aki a környékről érkezik Komáromba.
  • A 3-as körzetben változatlan marad az ellátás, továbbra is Pánger főorvosnő látja el a feladatokat.
  • A 4-es körzetet – amelyet korábban Dr. Zsikai vitt – mostantól Dr. Király Szilvia viszi tovább.

Az alpolgármester kiemelte: a négy gyermekorvosi körzet működése szeptembertől is biztosított, így a szülőknek és a gyermekeknek nem kell aggódniuk az ellátás folytonossága miatt.

Hol található meg a rendelési időpont?

A pontos rendelési időpontokat és beosztásokat a város hivatalos kommunikációs felületein – Komárom Facebook-oldalán, Instagramján és TikTok-csatornáján – teszik közzé.

Dr. Kreft-Horváth Loránd hangsúlyozta, hogy a lakosság a következő hetekben folyamatosan tájékoztatást kap az új rendről, így mindenki időben értesülhet a változásokról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu