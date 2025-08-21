augusztus 21., csütörtök

Nevelés

50 perce

Szavazás: szerinted melyik a leghatékonyabb gyereknevelési módszer?

Címkék#fenyítés#pedagógia#módszer#gyermeknevelés#verés

Sokáig természetes volt, hogy a szülők és pedagógusok testi fenyítéssel fegyelmezték a gyerekeket. A modern gyermeknevelési módszerek, pszichológia és pedagógia azonban ma már egyértelműen kimondja: a bántalmazásnak nincs helye a nevelésben – sőt, komoly károkat okozhat!

Kemma.hu

A gyermeknevelési módszerekben az ókortól kezdve egészen a XX. század közepéig elfogadott nevelési eszköz volt a pálca vagy a pofon, sőt, vallási érvekkel is próbálták alátámasztani. A XIX. századtól ugyan megjelentek a kritikus hangok és bizonyos korlátozások, mégis sokáig természetesnek számított az iskolai körmös vagy a „nevelő célzatú” ütés. A szocialista időszakban még széles körben élt a hiedelem, hogy egy-egy makarenkói pofon belefér. Ma már azonban ez teljesen másként van.

Lonely,Little,Boy,Sadly,Looking,Up,Hugging,Knees,Sits,Near, gyermek, gyermeknevelési módszerek
Gyermeknevelési módszerek: kell az atyai pofon vagy sem?
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A témában a teol.hu-nak beszélt Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológus, aki rámutatott: a testi fenyítés káros hatásait számos kutatás bizonyítja, és ma már a jogszabályok is tiltják. Ma a pedagógia és a pszichológia is egyaránt kimondja: a gyereknevelésben nincs helye az ütésnek. A fegyelmezés más, egészségesebb és hosszú távon hatékonyabb eszközeit kell megtalálni – hangsúlyozta a szakember, aki további részleteket EBBEN A CIKKBEN árult el a témáról.

És te mit gondolsz erről? Fejtsd ki véleményed nekünk szavazásunkban!

Gyermeknevelési módszerek: szavazz!

Szavazás

Te melyik gyereknevelési módszerben hiszel? 

