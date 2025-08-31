augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyermeknevelés

15 perce

Kell-e az atyai pofon? Meglepő eredmény született szavazásunkra!

Címkék#Gyermeknevelési módszerek#testi fenyítés#szigor

Egyre többen vallják, hogy a gyereknevelésben nincs helye a bántalmazásnak. Szavazásunk is jól mutatta, mennyire változó a társadalom véleménye a gyermeknevelési módszerek terén.

Vaskó Katalin

A vita régi, és generációk óta jelen van a közbeszédben: kell-e a fegyelmezéshez szigor és ütés, vagy inkább a türelem és a következetesség vezet eredményre? A gyermeknevelési módszerek történetében hosszú ideig teljesen elfogadott volt a testi fenyítés, de ma már a szakemberek egyértelműen károsnak tartják – múlt héten indított szavazásunkra adott válaszaitokból is ez rajzolódott ki.

A gyermeknevelési módszerek témakörben indított szavazásunk eredménye igencsak megdöbbentő
A gyermeknevelési módszerek témakörben indított szavazásunk eredménye igencsak megdöbbentő
Fotó: mrs / Forrás:  Getty Images

Gyermeknevelési módszerek a szavazás tükrében

Rengeteg szavazat érkezett, és az eredmények igazán beszédesek. A legtöbben arra voksoltak, hogy sosem ütnék meg a gyermeküket – ez jó hír, hiszen jól mutatja, hogy egyre inkább erősödik a tudatos, erőszakmentes nevelés szemlélete. Ugyanakkor meglepő, hogy még ma is többen gondolják úgy, egy-egy „atyai pofon” belefér a fegyelmezésbe. Ez is azt bizonyítja, hogy a társadalomban még mindig él a régi hiedelem a testi fenyítés „nevelő” hatásáról.

Érdekesség, hogy a holisztikus nevelésre – amely a gyermeket teljes egészében, test-lélek-szellem szinten próbálja támogatni – egyetlen szavazat sem érkezett. Ez azt is mutatja, hogy bár sokan hallanak róla, még nem vált igazán ismert vagy elterjedt módszerré.

A szavazás eredményei összességében azt üzenik: a társadalom jelentős része már elutasítja a testi fenyítést, de a régi beidegződések még nem tűntek el teljesen. A gyermeknevelés jövője így továbbra is azon múlik, mennyire tudjuk levetkőzni a múlt beidegződéseit, és helyettük erőszakmentes, valóban hatékony módszereket alkalmazni. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu