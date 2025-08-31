Kell-e az atyai pofon? Meglepő eredmény született szavazásunkra!

A vita régi, és generációk óta jelen van a közbeszédben: kell-e a fegyelmezéshez szigor és ütés, vagy inkább a türelem és a következetesség vezet eredményre? A gyermeknevelési módszerek történetében hosszú ideig teljesen elfogadott volt a testi fenyítés, de ma már a szakemberek egyértelműen károsnak tartják – múlt héten indított szavazásunkra adott válaszaitokból is ez rajzolódott ki.

A gyermeknevelési módszerek témakörben indított szavazásunk eredménye igencsak megdöbbentő

Fotó: mrs / Forrás: Getty Images

Gyermeknevelési módszerek a szavazás tükrében

Rengeteg szavazat érkezett, és az eredmények igazán beszédesek. A legtöbben arra voksoltak, hogy sosem ütnék meg a gyermeküket – ez jó hír, hiszen jól mutatja, hogy egyre inkább erősödik a tudatos, erőszakmentes nevelés szemlélete. Ugyanakkor meglepő, hogy még ma is többen gondolják úgy, egy-egy „atyai pofon” belefér a fegyelmezésbe. Ez is azt bizonyítja, hogy a társadalomban még mindig él a régi hiedelem a testi fenyítés „nevelő” hatásáról.

Érdekesség, hogy a holisztikus nevelésre – amely a gyermeket teljes egészében, test-lélek-szellem szinten próbálja támogatni – egyetlen szavazat sem érkezett. Ez azt is mutatja, hogy bár sokan hallanak róla, még nem vált igazán ismert vagy elterjedt módszerré.

A szavazás eredményei összességében azt üzenik: a társadalom jelentős része már elutasítja a testi fenyítést, de a régi beidegződések még nem tűntek el teljesen. A gyermeknevelés jövője így továbbra is azon múlik, mennyire tudjuk levetkőzni a múlt beidegződéseit, és helyettük erőszakmentes, valóban hatékony módszereket alkalmazni.

