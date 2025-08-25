augusztus 25., hétfő

Ikerrekord

1 órája

69 gyermek születése döbbentette meg a világot – most az ikrek miatt is ámulhatunk?

Egy anya története sokkolta a világot a maga idejében. A rekorder 69 gyermek születése máig döbbenetet kelt.

Balogh Rebeka

Egy orosz asszony, Valentyina Vasziljeva nevét a Guinness Rekordok könyve is megőrizte: a 18. században összesen 27 terhességből 69 gyermeket hozott világra. A feljegyzések szerint 16 ikerpár, 7 hármas iker és 4 négyes iker született, ám a történet hitelességét több kutató is vitatja, hiszen orvosilag szinte lehetetlennek tartják – írta az Origo

Valentyina Vasziljeva nevét a Guinness Rekordok könyve is megőrizte: a 18. században összesen 27 terhességből 69 gyermeket hozott világra. Forrás: origo.hu
Valentyina Vasziljeva nevét a Guinness Rekordok könyve is megőrizte: a 18. században összesen 27 terhességből 69 gyermeket hozott világra.
Forrás: origo.hu

Gyermek születés arányának változása

Sokan kételkednek, orvosi szempontból is szinte lehetetlennek tartják a történetet – ugyanakkor a matematikai összefüggések (pl. terhesség időtartama) elvileg stimmelnek: a becslés szerint összesen 18 évig volt várandós. 16 alkalommal kettes, hétszer hármas, négyszer pedig négyes ikreknek adott életet. A BBC szerint a statisztikai nyilvántartás hiányosságai és a XIX. századi újságírás hihetősége is kérdéses. 

Tehát rekordként elismert, de komoly fenntartásokkal kezelendő az igazsága. Egyszerre elismerés és hihetőségben vastag kérdőjel.

Az ikerszülések aránya az elmúlt évtizedekben látványosan megnőtt. A Guardian szerint az 1980-as évekhez képest globálisan egyharmaddal emelkedett: ma nagyjából minden 42. gyermek ikerként érkezik. 

Az ikerszületések alakulását három fő tényező befolyásolja:

  • Biológiai okok – a családi öröklődés és a hormonális állapot, magasabb testtömegindex (BMI) és a tejtermékek fogyasztása növelheti az ikerterhesség esélyét.
  • Társadalmi okok – a karrier és a családi tervezés befolyásolja a terhességek számát és típusát. Az anya egyre későbbi gyermekvállalása, a 30-35-ös éveik körüli nők esetében nagyobb az esély, mert ebben az életkorban a hormonális ingadozások miatt több petesejt érhet meg egyszerre.
  • Orvosi okok – a meddőségi kezelések, inszeminációk és IVF-kezelések jelentősen növelik a többes terhességek arányát.

Magyarországon a kilencvenes években még csak 2–2,5 % körül alakult az ikerszületések aránya, de a Hungarian Conservative szerint a kétezres évek elején 3,5–3,6 %-ig ugrott. Azóta nagyjából 3 % körül stagnál, vagyis a születések körülbelül ennyi része iker- vagy többes várandóság.

 

