Bíróság előtt a pedofil - több ezer undorító felvétel került elő a tatabányai lakásból

Újabb gyerekpornós elkövető kaphatja meg büntetését a napokban. A hónapok óta zajló ügyben a bíróság előkészítő ülésen dönthet.

Olyan gyerekpornó-felvétel is volt, amelyen 12 éven aluli gyerekeket sanyargattak. Tárgyaláson el a dőlhet el a férfi sorsa.

Gyerekpornós élt a tatabányai lakásban

Egy tatabányai lakás rejtett több ezer gyerekpornó felvételt, derült ki a Tatabányai Törvényszék közleményéből. A vádirat szerint a tatabányai pedofil férfi otthonában 2022. februártól kezdődően egészen 2023. október 7-ig terjedő időszakban a különböző internetes oldalakról megszerzett 8570 gyermekpornográf tartalmú felvételt, ezeket a számítógépén tárolta.

Sanyargatták a gyerekeket a felvételeken

A felvételek közül 7546 darab tizenkettedik évét be nem töltött személyt ábrázol, beleértve a valós személyeket és a nem létező személyek valósághű ábrázolását is. Ezek közül 20 olyan is volt, amelyen tizenkettedik évét be nem töltött személyt sanyargatva ábrázoltak.

A rendőrség 2023. október 7-én hajnalban kutatta át a lakást , ekkor bukkantak a gusztustalan felvételekre.

Ez lehet a büntetése

A nyomozás és vádemelés után szeptember 3-án előkészítő ülést tart az ügyben a Tatabányai Járásbíróság. Ha a férfi az ülésen elismeri bűnösségét, az ügyészség indítványa alapján a bíróság végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélheti. Emellett az ügyészség javaslata még, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat minden, 18. életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.

