Gyászolnak a mentők, fiatal kolléganőjük hunyt el a tragédiában

Gyászol az Országos Mentőszolgálat: péntek este súlyos közlekedési balesetben életét vesztette életét az enyingi mentőtiszt.

A mentők is gyászolnak. Szigeti Barbara Júlia csupán 30 éves volt

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kislángot és Soponyát összekötő úton, amelyet 2024-ben újítottak fel, két személyautó rohant egymásnak. A helyszínen a fiatal házaspár életét vesztette, a másik jármű vezetője túlélte a balesetet. A környékbeliek szerint ezen a szakaszon – bár sebességkorlátozás van érvényben – sokan figyelmen kívül hagyják a szabályokat, ami évek óta aggodalomra ad okot.

Gyászolnak a mentők

A mentők most azt is elárulták, hogy kik a halálos tragédia áldozatai: a súlyos közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje. A fiatal nő az enyingi mentőállomás megbecsült tagja volt, mindössze néhány hónapja, 2025. június 1-jén csatlakozott a bajtársi közösséghez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar barátokra talált, rövid idő alatt szoros emberi kapcsolatokat alakított ki kollégáival. Tragédiája nappalos szolgálata után, hazafelé történt, amikor férjével együtt egy frontális ütközés áldozata lett. Szigeti Barbara Júlia csupán 30 éves volt. A mentőszolgálat közösségi oldalán megrendülten búcsúzott: „Őszinte részvétünk a családnak és bajtársainknak. Szigeti bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.”