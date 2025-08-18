Elhunyt
44 perce
Tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
- id. Lippai István
- elhunyt mindenki szeretett tanítója, Metzger Márta
2025.08.12. 14:06
Gyászol a Bakonyalja: elhunyt mindenki szeretett tanítója, Márti néni
- Gyászol a magyar sport, elhunyt Zsula János kerékpározás közben
2025.08.14. 09:59
Gyászol a magyar sport, újabb csillag hunyt el kerékpározás közben
- Napok alatt hunyt el két fiatal sportoló, tragikus balesetek borították gyászba a sportvilágot
2025.08.16. 09:58
Napok alatt hunyt el két fiatal sportoló, tragikus balesetek borították gyászba a sportvilágot
