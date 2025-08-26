Gyász
57 perce
Tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
Varga Mihályné Rózsika, Meló István, Ecker Ignác, Kiss Sándor, Szinger Antal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre