Elhunyt az aranyszívű esztergomi vendéglátós, a főiskolások örök barátja

A Szenttamás Barátai Egyesület közölte az esztergomi vendéglátás ikonikus alakjának gyászhírét. Mint írták, Polgárdi István a kezdetektől aktív tagja volt közösségülnek, számtalan találkozójuknak adott otthont az általa vezetett Cippolino Kávézó. A Szenttamási Napok állandó résztvevője, egyik meghatározó „kondérmestere” , jó cimbora és barát, igazi szenttamási volt Pusi, ahogy sokan becézték.

Polgárdi István gyászhíre megrázta az esztergomiakat

Forrás: Szenttamás Barátai Egyesület /Facebook

Emékére augusztus 29-én, pénteken este 19.00 órától a Szenttamás-hegy tetején álló Fájdalmas Szűz-Kápolnánál közös gyertyagyújtással emlékeznek rá, melyre várnak indenkit, aki szerette őt és szeretne egy lángot gyújtani érte.🕯

Hiányozni fog...

– tették hozzá bejegyzésükben.

A volt főiskolások is gyászolják Polgárdi Istvánt

Nemcsak az egyesület, de az esztergomi, volt Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola egykori hallgatói is jó szívvel emlékezhetnek a Csipi örök pultosára, házigazdájára, vezetőjére, hiszen 1992 májusában nyílt meg a Cippolino, néhány méterre a főiskolától. Kollégisták tértek be ide gyakran, a szerdai bulik elengedhetetlen pontja volt Istinél alapozni, vagy csak beülni beszélgetni egy laza délután. Nem egy hallgató dolgozott is Istinél, ahogy sokan hívták.

Amikor egy-egy régi baráti társaság visszatért Esztergomba, elő-előfordult, hogy hozzá is betértek nosztalgiázni. Nem véletlen, hogy most is több volt esztergomi főiskolás megosztotta gyészhírét, fejezte ki részvétét a családnak. Pusi, Isti, István, ki hogy hívta, része lett az esztergomi főiskolai életnek kedves, nyitott hozzáállásával, azzal a barátságos légkörrel, amelyet a Csipiben teremtett. És az is marad.