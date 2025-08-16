Szörnyűség történt: négyéves gyerek szaladt ki a kocsi elé a forgalmas úton

2019-ben szintén Komárom-Esztergomban, egy kijelölt gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy kisgyereket, akit már nem lehetett megmenteni. Valamint ugyanebben az évben országos megrázkódtatást okozott, amikor LL Junior hároméves kisfiát gázolták halálra a zebrán, miután a gyermek kiszaladt a szülei mellől. A tragédia után sokan írták a közösségi oldalak hozzászólásaiban, hogy éppen az ilyen esetek miatt fogják szorosan gyermekeik kezét, még akkor is, ha azok már nagyobbak és önállóbbak lennének.

@ink_privacy Veletek fordult elő hasonló húzós helyzet? Jöhet a sztori kommentbe! ♬ eredeti hang - SZERI

A mostani esetről a gyönyörű TikTok-influencer, az immáron tatai Rétegi Tícia férje, Kiss Patrik számolt be egy videóban, hiszen ő volt az érintett sofőr. Mint elmondta, szerencséje volt, hogy nem érkezett jármű a másik irányból, hiszen akkor a kormányrántás is kevés lett volna.

A történtek után sokan felrótták az anyának, hogy mobilozott, miközben gyermekével közlekedett.