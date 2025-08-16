1 órája
Szörnyűség történt: négyéves gyerek szaladt ki a kocsi elé a forgalmas úton
Kisgyermek rohant a piros lámpa ellenére a zebrára. A jelenet újra felidézte a korábbi halálos gyalogosgázolásokat, amelyeknél a figyelmetlenség és a gyerekek kiszámíthatatlan mozdulatai vezettek végzetes következményekhez.
Sokkoló pillanatok zajlottak le egy forgalmas úton: egy mindössze négyéves kisfiú kiszaladt a zebrára a piros lámpa ellenére, és csak a sofőr lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragikus gyalogosgázolás. Az autós elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülni a gázolást – szerencsére a másik sávban éppen nem haladt jármű. A kisfiút kísérő édesanya közben mobiltelefonját nyomkodta, így késve reagált a történtekre.
A jelenet újra rávilágít arra, milyen veszélyes lehet, amikor a gyerekek figyelmetlenül rohannak az úttestre. Ez sajnos nem egyedi eset: az elmúlt években több hasonló baleset rázta meg az országot és megyénket is.
Gyalogosgázolások a múltban
Idén májusban egy 63 éves nőt gázolt halálra egy autó Tatán, az 1-es főút városi szakaszán, az Építők parkjánál lévő zebrán, míg tavaly októberben Esztergomban történt hasonló eset, a Bajcsy-Zsilinszky úton, amikor egy esztergomi nő a Bazilika felől ment autójával a belváros felé. A Fürdő Szálló előtti zebrán azonban - figyelmetlenségből - nem adta meg az elsőbbséget az éppen ott átkelő férfinek, őt elütötte.
2019-ben szintén Komárom-Esztergomban, egy kijelölt gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy kisgyereket, akit már nem lehetett megmenteni. Valamint ugyanebben az évben országos megrázkódtatást okozott, amikor LL Junior hároméves kisfiát gázolták halálra a zebrán, miután a gyermek kiszaladt a szülei mellől. A tragédia után sokan írták a közösségi oldalak hozzászólásaiban, hogy éppen az ilyen esetek miatt fogják szorosan gyermekeik kezét, még akkor is, ha azok már nagyobbak és önállóbbak lennének.
A mostani esetről a gyönyörű TikTok-influencer, az immáron tatai Rétegi Tícia férje, Kiss Patrik számolt be egy videóban, hiszen ő volt az érintett sofőr. Mint elmondta, szerencséje volt, hogy nem érkezett jármű a másik irányból, hiszen akkor a kormányrántás is kevés lett volna.
A történtek után sokan felrótták az anyának, hogy mobilozott, miközben gyermekével közlekedett.
A közlekedési szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek: a zebrán átkelés nem jelent automatikus védettséget, különösen akkor, ha a lámpa pirosat mutat a gyalogosoknak. A gyerekek mozgása pedig kiszámíthatatlan, ezért a szülők felelőssége óriási: kézen fogva, teljes figyelemmel kell kísérniük a kicsiket.