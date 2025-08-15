augusztus 15., péntek

Látvány és érdekesség

1 órája

Fotókon a természet csodája, ezt még a helyiek se tudják az egyik legszebb magyar strandról

Címkék#Esterházy-kastély#fényes fürdő#Katonai-tó#Ramsar-védelem#víz#Fényes Tanösvény

A tatai forrástó nem csupán egy festői szépségű vízfelület, hanem egyedülálló természeti és történelmi értékekkel rendelkező helyszín is. A következő tíz érdekesség bepillantást nyújt a Grófi-tó különleges világába.

Kemma.hu

A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, nemcsak a helyiek kedvelt pihenőhelye, hanem számos különleges természeti és történelmi érdekességet is rejt. A forrásokból táplálkozó tó vize, a környék gazdag növény- és állatvilága, valamint a terület múltja egyaránt izgalmas történeteket mesél. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit talán még te sem tudtál a Grófi-tóról.

A következő tíz érdekesség bepillantást nyújt a Grófi-tó különleges világába
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra 

A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, a Fényes Fürdő területén található, és számos egyedi jellemzővel rendelkezik. 

Íme 10 érdekesség, amit érdemes tudni a Grófi-tóról:

  1. Közép-Európa legnagyobb vízhozamú langyos forrástava
    A Grófi-tó a térség egyik legnagyobb vízhozamú forrástava, amelyet a környékbeli karsztforrások táplálnak.
  2. Állandó vízhőmérséklet
    A tó vize egész évben 20–22 °C között tartja hőmérsékletét, így télen is kellemes fürdési élményt nyújt.
  3. Tiszta víz és kiváló látótávolság
    A víz tisztasága és a több mint 5 méteres látótávolság lehetővé teszi a búvárok számára a biztonságos merülést.
  4. Búvárkodás és víz alatti élővilág
    A tó mélyén egyedülálló víz alatti világ rejtőzik, ahol a homok alól feltörő források buborékolása látványos jelenség.
  5. Természetvédelmi terület és Ramsar-védelem
    A tó 1977 óta természetvédelmi terület, és 1989 óta nemzetközi Ramsar-védettséget élvez, kiemelve ezzel ökológiai jelentőségét.
  6. Gazdag madárvilág
    A tó mellett elterülő Fényes Tanösvény területén vonulási időszakban több mint 20 ezer madár megfordul, például vetési lúd, nagy lilik és vörösnyakú lúd.
  7. Kulturális örökség
    A tó környéke gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, többek között az Esterházy-kastély és a tatai vár közelsége révén.
  8. Könnyű megközelíthetőség
    A tó a Fényes Fürdő területén található, amely könnyen megközelíthető gyalogosan vagy kerékpárral.
  9. Történelmi fürdőhely
    A tó elnevezése az Esterházy grófné fürdőzésére utal, aki a terület tulajdonosa volt.
  10. Környezeti regeneráció
    A tatai szénbányászat következtében 1973-ban a források elapadtak, de a bányászat megszűnése után a források fokozatosan visszatértek, és a vízhozam jelentősen megnövekedett.

A Grófi-tó tehát nemcsak fürdési lehetőséget kínál, hanem gazdag történelmi és természeti értékekkel is rendelkezik, amelyek felfedezésére érdemes időt szánni.

GALÉRIA: Fotókon a természet csodája (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

