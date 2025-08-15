56 perce
Fotókon a természet csodája, ezt még a helyiek se tudják az egyik legszebb magyar strandról
A tatai forrástó nem csupán egy festői szépségű vízfelület, hanem egyedülálló természeti és történelmi értékekkel rendelkező helyszín is. A következő tíz érdekesség bepillantást nyújt a Grófi-tó különleges világába.
A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, nemcsak a helyiek kedvelt pihenőhelye, hanem számos különleges természeti és történelmi érdekességet is rejt. A forrásokból táplálkozó tó vize, a környék gazdag növény- és állatvilága, valamint a terület múltja egyaránt izgalmas történeteket mesél. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit talán még te sem tudtál a Grófi-tóról.
A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, a Fényes Fürdő területén található, és számos egyedi jellemzővel rendelkezik.
Íme 10 érdekesség, amit érdemes tudni a Grófi-tóról:
- Közép-Európa legnagyobb vízhozamú langyos forrástava
A Grófi-tó a térség egyik legnagyobb vízhozamú forrástava, amelyet a környékbeli karsztforrások táplálnak.
- Állandó vízhőmérséklet
A tó vize egész évben 20–22 °C között tartja hőmérsékletét, így télen is kellemes fürdési élményt nyújt.
- Tiszta víz és kiváló látótávolság
A víz tisztasága és a több mint 5 méteres látótávolság lehetővé teszi a búvárok számára a biztonságos merülést.
- Búvárkodás és víz alatti élővilág
A tó mélyén egyedülálló víz alatti világ rejtőzik, ahol a homok alól feltörő források buborékolása látványos jelenség.
- Természetvédelmi terület és Ramsar-védelem
A tó 1977 óta természetvédelmi terület, és 1989 óta nemzetközi Ramsar-védettséget élvez, kiemelve ezzel ökológiai jelentőségét.
- Gazdag madárvilág
A tó mellett elterülő Fényes Tanösvény területén vonulási időszakban több mint 20 ezer madár megfordul, például vetési lúd, nagy lilik és vörösnyakú lúd.
- Kulturális örökség
A tó környéke gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, többek között az Esterházy-kastély és a tatai vár közelsége révén.
- Könnyű megközelíthetőség
A tó a Fényes Fürdő területén található, amely könnyen megközelíthető gyalogosan vagy kerékpárral.
- Történelmi fürdőhely
A tó elnevezése az Esterházy grófné fürdőzésére utal, aki a terület tulajdonosa volt.
- Környezeti regeneráció
A tatai szénbányászat következtében 1973-ban a források elapadtak, de a bányászat megszűnése után a források fokozatosan visszatértek, és a vízhozam jelentősen megnövekedett.
A Grófi-tó tehát nemcsak fürdési lehetőséget kínál, hanem gazdag történelmi és természeti értékekkel is rendelkezik, amelyek felfedezésére érdemes időt szánni.
GALÉRIA: Fotókon a természet csodája (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence