Fotókon a természet csodája, ezt még a helyiek se tudják az egyik legszebb magyar strandról

A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, nemcsak a helyiek kedvelt pihenőhelye, hanem számos különleges természeti és történelmi érdekességet is rejt. A forrásokból táplálkozó tó vize, a környék gazdag növény- és állatvilága, valamint a terület múltja egyaránt izgalmas történeteket mesél. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit talán még te sem tudtál a Grófi-tóról.

A következő tíz érdekesség bepillantást nyújt a Grófi-tó különleges világába

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A tatai Grófi-tó, más néven Katonai-tó, a Fényes Fürdő területén található, és számos egyedi jellemzővel rendelkezik.

Íme 10 érdekesség, amit érdemes tudni a Grófi-tóról:

Közép-Európa legnagyobb vízhozamú langyos forrástava

A Grófi-tó a térség egyik legnagyobb vízhozamú forrástava, amelyet a környékbeli karsztforrások táplálnak. Állandó vízhőmérséklet

A tó vize egész évben 20–22 °C között tartja hőmérsékletét, így télen is kellemes fürdési élményt nyújt. Tiszta víz és kiváló látótávolság

A víz tisztasága és a több mint 5 méteres látótávolság lehetővé teszi a búvárok számára a biztonságos merülést. Búvárkodás és víz alatti élővilág

A tó mélyén egyedülálló víz alatti világ rejtőzik, ahol a homok alól feltörő források buborékolása látványos jelenség. Természetvédelmi terület és Ramsar-védelem

A tó 1977 óta természetvédelmi terület, és 1989 óta nemzetközi Ramsar-védettséget élvez, kiemelve ezzel ökológiai jelentőségét. Gazdag madárvilág

A tó mellett elterülő Fényes Tanösvény területén vonulási időszakban több mint 20 ezer madár megfordul, például vetési lúd, nagy lilik és vörösnyakú lúd. Kulturális örökség

A tó környéke gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, többek között az Esterházy-kastély és a tatai vár közelsége révén. Könnyű megközelíthetőség

A tó a Fényes Fürdő területén található, amely könnyen megközelíthető gyalogosan vagy kerékpárral. Történelmi fürdőhely

A tó elnevezése az Esterházy grófné fürdőzésére utal, aki a terület tulajdonosa volt. Környezeti regeneráció

A tatai szénbányászat következtében 1973-ban a források elapadtak, de a bányászat megszűnése után a források fokozatosan visszatértek, és a vízhozam jelentősen megnövekedett.

A Grófi-tó tehát nemcsak fürdési lehetőséget kínál, hanem gazdag történelmi és természeti értékekkel is rendelkezik, amelyek felfedezésére érdemes időt szánni.