Drámai helyzet: magyar vadászgépeket kellett bevetni

Drámai pillanatok a légtérben. Azonosítatlan repülőhöz riasztották a magyar gripeneket. 11 ezer méteres magasságban repült egy repülőgép, amely semmiféle azonosítást adott magáról és a kapcsolatot sem vette fel a földi légiforgalmi irányítással. A magyar gripenek azonnal elfogták a gépet, majd visszatértek bázisukra Litvániába. - írja Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán

Éles bevetésen a magyar grippenek. Azonosítattlan repülőt fogtak el 11 ezer méteres magasságban.

Fotó: SNOJ PETER / Forrás: Szalay-Bobrovnicky Kristóf / Facebook

Magyar pilóták és magyar gripen őrzi a Balti országok légterét

A NATO Balti Légtérrendészeti missziója keretében őrzik a magyar pilóták a Balti országok légterét. Az incidens a Balti-tenger felett történt.

Négy hónapon át, vezető nemzetként, magyar pilóták vigyázzák Észtország, Lettország és Litvánia légterét.

emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter