augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bevetés

2 órája

Drámai helyzet: magyar vadászgépeket kellett bevetni

Címkék#grippen#NATO#Balti Légtérrendészeti missziója#légter#Balti országok

Azonosítatlan repülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. Drámai helyzet a légtérben.

Kemma.hu

Drámai pillanatok a légtérben. Azonosítatlan repülőhöz riasztották a magyar gripeneket. 11 ezer méteres magasságban repült egy repülőgép, amely semmiféle azonosítást adott magáról és a kapcsolatot sem vette fel a földi légiforgalmi irányítással. A magyar gripenek azonnal elfogták a gépet, majd visszatértek bázisukra Litvániába. - írja Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán

grippen, vadászrepülő, bevetés
Éles bevetésen a magyar grippenek. Azonosítattlan repülőt fogtak el 11 ezer méteres magasságban.
Fotó: SNOJ PETER / Forrás: Szalay-Bobrovnicky Kristóf / Facebook

Magyar pilóták és magyar gripen őrzi a Balti országok légterét

A NATO Balti Légtérrendészeti missziója keretében őrzik a magyar pilóták a Balti országok légterét. Az incidens a Balti-tenger felett történt. 

Négy hónapon át, vezető nemzetként, magyar pilóták vigyázzák Észtország, Lettország és Litvánia légterét.

emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu