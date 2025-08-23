1 órája
Egy felejthetetlen utazás Gran Canaria szigetén + galéria
Egy spontán döntés teljesen átírta a nyaralásunkat: Ausztria helyett végül a Kanári-szigetekre repültünk. Gran Canaria változatos tájai, városi pezsgése és lenyűgöző látnivalói azonnal rabul ejtettek. Az ‘örök tavasz szigete’ minden utazót megtalál: strand, kaland és vulkanikus hegyek egy helyen.
Az egyik reggel párom azzal keltett, hogy lemondta a szállást, amit elterveztünk Ausztriában. Nem értettem, kérdeztem is egyből, hogy miért? Erre kiderült, hogy ő már lefoglalt egy másik szállást egy teljesen más országban. Kótyagos fejjel, álmos szemekkel nézek rá, és próbálom feldolgozni az információkat. Erre kiderült – július végén megyünk a Kanári-szigetekre. Még mindig próbálom felfogni az álmot kipislogva a szememből. Teljes újratervezés, teljes átállás, teljes káosz. Nincs is repjegyünk. Jó, majd veszünk. Tehát mehet a lelki felkészülés – irány Gran Canaria, a szigetcsoport fő szigete!
Gran Canaria északi része
Gran Canaria fővárosába utaztunk, így tehát arról jóval többet tudok mesélni, mint a sziget többi részéről. Las Palmas a Kanári-szigetek fővárosa, mely 300 ezer lakosával fel sem ér egy budapesti milliós nagysághoz, ám annál érdekesebb látványvilága van. A sziget északi része zöldebb – bár nekünk, akik Európa szívében lakunk eléggé száraznak és kopárnak tűnhet az ottani zöld növényzet kifejezése – nyugodtabb és autentikusabb. Itt található az észak-keleti parton egy óriási teherkikötő, ahol monumentális nagyságú teherhajókkal és konténerekkel találkozhatunk.
Akit ez a látvány megzavarna az Atlanti-óceánra történő kilátásban, nem kell sokat utazni – felpattan egy buszra és 5 perc alatt az észak-nyugati parton találja magát, és máris elé tárul a nyílt óceán lehengerlő, csillogó képe. Az éghajlat északon szelesebb és viszonylag hűvösebb, ám még így is estére csak 21-22 fokig hűl a levegő, napközben pedig az égető nap hatását enyhítik a 30-40 km/h-s széllökések. Egész nap kellemesen éreztem magam egy rövidnadrágban, vagy egy lenge nyári hosszúnadrágban és egy topban. Mivel a vállaim érzékenyek, mindig vittem magammal egy inget vagy egy kendőt, hogy ha túl hűvösnek érzem a szelet, legyen mibe beburkolóznom.
Azt ne feledjük, hogy az UV-index extrém magas, így nagyon könnyen leéghetünk megfelelő mennyiségű naptej felvitele nélkül. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy Afrika mellett található a sziget, egészen közel a Nyugat-Szaharához. Tényleg óvjuk a bőrünket, mert fájdalmasak lesznek a kirándulás napjai, ha nem vigyázunk.
Közlekedés
Gran Canaria tömegközlekedése meglepően jól szervezett. Főként ha Las Palmasba utazol, mindenképp spórolj a közlekedésen a buszokkal. A fővároson belül szinte minden 5-10 percben jön valamilyen busz, amely elvisz téged bárhova, ahova szeretnéd, pont mint Budapesten. A kék színű Global buszok összekötik a sziget főbb városait és turisztikai helyszíneit, így autó nélkül is könnyedén bejárhatod a szigetet. A déli üdülőövezetekből gyorsjáratok visznek Las Palmasba, így egy egész napos városnézés is kényelmesen kivitelezhető. Sőt, akár vehetsz egy kártyát is, amit fel kell tölteni euróval, így azzal is közlekedhetsz.
Az árak a fővárosban: egy út (akár 20 megállót, akár 3-at mész) 1.40€.
Az árak globálisan: őszintén, szuper árak vannak a távolsági buszokon is, ami annyit tesz, hogy mi a reptérről a főváros fő buszmegállójába 2 személyre 5.90€-t fizettünk, ami kb. 30 km-es távolság.
Aki nem szeret buszozni, annak vannak más lehetőségei is: taxizhat is (bár ezt nem ajánlom, mivel a fővárosba 30€-ért vittek volna el a reptérről), és akár bérelhet egy autót is, ugyanis az is pitiáner összegekért kapható. Egy teljes hétre tudunk bérelni akár 50-70€-tól különböző márkájú autókat (a tankolást és az esetleges károkat nyilván magunknak álljuk).
Apropó! Ha már károk – óvatosan a vezetéssel! Magas útpadkák és őrült sofőrök vannak a szigeten. A fővárosban pedig rengeteg egyirányú és borzasztóan szűk utcák. Na és a buszsofőrök – ők az ászok. Ne lepődj meg, ha letolnak az útról! De a helyieket nem is igazán érdekli ez a probléma, hiszen egy olyan autót nem láttunk, ami ne lett volna meghúzva vagy benyomva.
Las Palmas látnivalói
A repülőről leszállva egészen gyorsan megérkeztünk a szállásunkhoz – már 13.00-kor ott voltunk. A szobákat hivatalosan 15.00-kor lehetett átvenni, így megpróbáltuk, hátha kész, de nyilván nem volt. Nem keseredtünk el – leadtuk a csomagjainkat és elindultunk felfedezni a várost. Csomagmegőrző pontok egyébként több helyen is szerepelnek a fővárosban, így ha a szállodánk nem rendelkezik ezzel a funkcióval, keressünk fel egyet, tegyük le a csomagokat, és ne hagyjuk, hogy kárba vesszen egy napunk. Ugyanis rengeteg a felfedezni való a Las Canteras tengerparti sétányokon kívül is. A szél miatt nem mindig a legideálisabb az idő a strandolásra, így néha lessünk rá az időjárás-előrejelzésre. Ilyenkor érdemes más fakultatív programokat is betervezni. Az Atlanti-óceán vize egyébként nagyon kellemes hőmérsékletű, kellemes lehűlést hoz a 28 fokban. Viszont mivel a nyílt óceánra nyílik a tengerpart, ebből kifolyólag viszonylag nagyok a hullámok.
- Poema del Mar Aquarium: Az első utunk a híres akváriumba vitt minket, egy 15 hektáron elterülő élményközpont, amelyet 9 millió tonna víz tölt meg. Családoknak és pároknak egyaránt kiváló program: számtalan halfaj, óriási akváriumok és még egy különleges dinoszauruszcsarnok is várja a látogatókat. Több órát eltöltöttünk, annyi érdekesség várt minket. Ha közben megéhezünk, semmi gond – az élményközpontban egy hatalmas étkezőcsarnok is vár, ráadásul közvetlen kilátással az óriási akváriumra.
- Castillo de la Luz: Bevallom, ez egy kicsit csalódás volt számomra. Ha meglátogatok egy külföldi várost, akkor mindig érdekel annak történelmi vonulata és kultúrája. Ezért szeretek betérni várakba, erődökbe, múzeumokba. Ez a vár igaz, hogy múzeumként működik, viszont egy olyan kiállítás volt benne, amit nem igazán értettem, hogy miért van ott. Vagy csak nem vagyok elég intelligens azon művek megértéséhez. Mindegy is – a művészetkedvelők biztosan díjazták volna, egészen modern festmények és bronztárgyak voltak kiállítva elvétve a vár falain belül.
- Vegueta: A kedvenc részem! Imádtam. Autentikus, kedves, csendes, szívhez szóló. Ilyen Las Palmas óvárosa a Vegueta. Hangulatos kis utcák, érdekes épületek, különleges helyszínek. Az egyik közülük a Santa Ana katedrális, mely igazi csoda, egy remekmű. Továbbá itt található Kolumbusz Kristóf háza is, mely szintén roppant érdekesnek bizonyult számomra. A háza ma múzeumként működik, és a mennyezet boltíves, díszes faburkolattal van befedve, ami olyan érzést ad, mintha a hajó belsejében lennénk. A híres piacot se hagyjuk ki, ha már az óvárosban járunk – különleges és friss termékeket árulnak a helyiek. Vettünk is gyümölcsöt – többek között banánt, barackot, almát. A banán íze, állaga és kinézete is egészen más, mint amihez már hozzászoktunk. Ha már banán – látogassatok el a banánültetvényekre is, ha érdekel. Nekünk nem jutott rá sajnos időnk. Az érdekesség az, hogy nem importálnak banánt, saját maguk termesztik és sokkal eredetibb az íze.
- Las Palma Stadion: A párom nagy futballkedvelő, így természetesen ellátogattunk a sziget stadionjába is. Igaz, csak spanyolul érhető el körbevezetés, de kaptunk segítséget – egy Google Drive mappát is megosztottak nekünk, ahol angolul is elérhető a túra. Előtte vettünk egy sálat és egy pólót, amelyen szerepel a liga címere. Nyilván ez volt a párom kedvenc állomása.
Vulkántúra
Gran Canaria nemcsak strandokból áll - a sziget vulkanikus eredetű, így tele van lenyűgöző hegyvidéki tájakkal és különleges sziklaképződményekkel. A legismertebb a Roque Nublo, amely 80 méter magas bazaltmonolitként 1813 méteres tengerszint feletti magasságban őrködik a sziget felett – a tetejéről szinte az egész sziget belátható, sőt tiszta időben a szomszédos Tenerife csúcsa, a Teide vulkán is látszik. Másik kihagyhatatlan hely a Caldera de Bandama, egy hatalmas vulkáni kráter, amelynek peremén panorámaösvény fut, míg a belsejébe egy meredek ösvény vezet le. A túrázók körében népszerűek még a Tamabada természeti park zöld völgyei és a Pico de las Nieves, a sziget legmagasabb pontja. Ezek a helyek nemcsak természeti csodák, hanem betekintést nyújtanak Gran Canaria geológiai múltjába is, és minden túra során az óceán kékje kíséri a látványt.
Mi egy egész napos buszos túrán vettünk részt, amivel több ponton is megálltunk és megcsodálhattuk a felhők fölé nyúló hegyek és vulkánmaradványok csodáit – a Caldera de Bandama ősi vulkáni kráterét, a szombatonként nyitva tartó Vega de San Mateo piacot, Gran Canaria legmagasabb pontját, a Pico de las Nieves-t, a festői Cruz de Tejedát, valamint a bájos Teror városát a Lady of Pine bazilikával és hagyományos faerkélyes házaival.
GALÉRIA: 5 Tipp ha Grand Canariara utazol (Fotó: B.T.)Fotók: Bajcsy Tünde