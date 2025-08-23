Egy felejthetetlen utazás Gran Canaria szigetén + galéria

Az egyik reggel párom azzal keltett, hogy lemondta a szállást, amit elterveztünk Ausztriában. Nem értettem, kérdeztem is egyből, hogy miért? Erre kiderült, hogy ő már lefoglalt egy másik szállást egy teljesen más országban. Kótyagos fejjel, álmos szemekkel nézek rá, és próbálom feldolgozni az információkat. Erre kiderült – július végén megyünk a Kanári-szigetekre. Még mindig próbálom felfogni az álmot kipislogva a szememből. Teljes újratervezés, teljes átállás, teljes káosz. Nincs is repjegyünk. Jó, majd veszünk. Tehát mehet a lelki felkészülés – irány Gran Canaria, a szigetcsoport fő szigete!

Las Palmas de Gran Canaria – a sziget szíve, ahol a nyüzsgő városi élet és az Atlanti-óceán közelsége együtt alkotja a különleges hangulatot

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Gran Canaria északi része

Gran Canaria fővárosába utaztunk, így tehát arról jóval többet tudok mesélni, mint a sziget többi részéről. Las Palmas a Kanári-szigetek fővárosa, mely 300 ezer lakosával fel sem ér egy budapesti milliós nagysághoz, ám annál érdekesebb látványvilága van. A sziget északi része zöldebb – bár nekünk, akik Európa szívében lakunk eléggé száraznak és kopárnak tűnhet az ottani zöld növényzet kifejezése – nyugodtabb és autentikusabb. Itt található az észak-keleti parton egy óriási teherkikötő, ahol monumentális nagyságú teherhajókkal és konténerekkel találkozhatunk.

Akit ez a látvány megzavarna az Atlanti-óceánra történő kilátásban, nem kell sokat utazni – felpattan egy buszra és 5 perc alatt az észak-nyugati parton találja magát, és máris elé tárul a nyílt óceán lehengerlő, csillogó képe. Az éghajlat északon szelesebb és viszonylag hűvösebb, ám még így is estére csak 21-22 fokig hűl a levegő, napközben pedig az égető nap hatását enyhítik a 30-40 km/h-s széllökések. Egész nap kellemesen éreztem magam egy rövidnadrágban, vagy egy lenge nyári hosszúnadrágban és egy topban. Mivel a vállaim érzékenyek, mindig vittem magammal egy inget vagy egy kendőt, hogy ha túl hűvösnek érzem a szelet, legyen mibe beburkolóznom.

Gran Canaria jellegzetes növényzete: pálmák és száraz, mediterrán táj, amelyet az állandó napsütés és a szubtrópusi klíma formál

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Azt ne feledjük, hogy az UV-index extrém magas, így nagyon könnyen leéghetünk megfelelő mennyiségű naptej felvitele nélkül. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy Afrika mellett található a sziget, egészen közel a Nyugat-Szaharához. Tényleg óvjuk a bőrünket, mert fájdalmasak lesznek a kirándulás napjai, ha nem vigyázunk.