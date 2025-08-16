augusztus 16., szombat

Utazás

1 órája

5 tuti tipp, ha Gran Canaria indulsz

Címkék#élmény#Gran Canaria#tipp#utazás

Az „örök tavasz” szigetén mindenki megtalálja a kedvenc programját. Gran Canaria egyszerre kínál homokos partokat, vulkáni csúcsokat és hangulatos városokat.

Bajcsy Tünde

Gran Canaria a Kanári-szigetek fő szigete, mely az egyik legnagyobb a szigetcsoport közül. Gran Canaria, a „mini kontinens” a Kanári-szigetek szívében, egyszerre nyújt homokos strandokat, hegyvidéki túraösvényeket és nyüzsgő városi életet. Az „örök tavasz szigete” egész évben várja a látogatókat kellemes klímájával - ami évi átlagosan 22-28 fok körüli mozgást jelent - és változatos látnivalóival. Ha a fő szigetre utazol, ezzel az öt tippel biztosan a legtöbbet hozod ki a nyaralásból.

Gran Canaria fővárosa Las Palmas - a katedrális tetejéről nyíló kilátás
Gran Canaria fővárosa Las Palmas - a katedrális tetejéről nyíló kilátás
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

Gran Canaria szépségei:

1. Észak és dél – két világ egy szigeten

Az északi rész zöldebb, nyugodtabb és autentikusabb. Itt található a főváros, Las Palmas, ahol a teherkikötő ipari látványát pár perc buszút után felválthatja a nyílt óceán végtelen horizontja. Az éghajlat itt szelesebb és hűvösebb, de a napfény így is bőséges. A déli oldal ezzel szemben szárazabb és melegebb, a turisták kedvence. Itt találjuk a Maspalomas dűnéit, ahol tevegelni vagy buggy-túrázni is lehet, és a Puerto de Mogán romantikus kikötőjét, ahonnan akár delfin- vagy bálnalesre is indulhatunk.

2. Használd ki a buszos közlekedést

A kék Global buszok gyorsan és kedvező áron kötik össze a városokat. Las Palmasban egy jegy 1,40 euró, a reptér és a főváros közötti 30 kilométer két főnek alig 6 euró. Aki inkább saját tempóban fedezne fel, autót is bérelhet – már 50–70 euró/hét áron –, de érdemes felkészülni a szűk utcákra, a magas útpadkákra és a temperamentumos helyi sofőrökre.

3. Fedezd fel Las Palmas látnivalóit

A fővárosban a Las Canteras sétány és strand ideális séta- vagy sporthelyszín. A történelmi Vegueta negyedben macskaköves utcák, a Santa Ana katedrális, a Casa de Colón és a Museo Canario várja a látogatókat. A helyi piac és a faragott faerkélyes házak különleges hangulatot adnak. A családosoknak a Poema del Mar Aquarium hatalmas akváriumai és tematikus kiállításai igazi élményt jelentenek.

4. Ízleld meg Gran Canaria konyháját

A sziget gasztronómiája a spanyol, latin-amerikai és nemzetközi ízek keveréke. A papas arrugadas con mojo és a sancocho canario mellett mexikói kedvencek – taco, burrito, fajitas – is megtalálhatók. Desszertként a forró csokoládéba mártott churros kihagyhatatlan.

5. Vulkánok és túrák – a sziget vad oldala

A Roque Nublo és a Pico de las Nieves csúcsairól a sziget teljes panorámája elénk tárul, tiszta időben még a szomszédos Tenerife Teide vulkánja is látszik. A Caldera de Bandama kráter pereméről lenyűgöző kilátás nyílik, belsejébe ösvény vezet le. Egy vezetett túrán több ikonikus hely is bejárható: a Bandama-kráter, a szombati Vega de San Mateo piac, a Cruz de Tejeda kilátópont és a hangulatos Teror városa a Lady of Pine bazilikával és faerkélyes házaival.

Gran Canaria nemcsak az „örök tavasz” szigete, hanem az élmények végtelen tárháza. Legyen szó pihenésről, aktív túrázásról vagy kulináris kalandokról, mindenki megtalálja itt a saját paradicsomát. A sziget sokszínűsége miatt egyetlen utazás sosem elég – mindig marad valami, amiért érdemes visszatérni.

 

 

 

