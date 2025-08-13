Graffiti üzen a város falain + Galéria

Tatabánya több pontján is egyre gyakoribb jelenség a vandalizmus. Ismét betörték az Omega Park buszmegállójában az üvegfalat, és városszerte egyre több graffiti is megjelenik, de sajnos nem mindegyik a kreativitás jegyében készül. A hirtelen felindulásból elkövetett rongálással szemben a graffiti gyakran megtervezett és nagy potenciált rejtő eszköze lehetne az önkifejezésnek, és sokszor valóban az is.

Graffiti Tatabányán

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Graffiti: a művészet és vandalizmus határvonalán

Jogsértést követ el, aki engedély nélkül helyez el más tulajdonán graffitit, vagy bármilyen falfirkát. Ez persze nem mindenkit állít meg.

Gyakran találkozunk "tag-ekkel", monogramokkal, utcákon, vagy akár a buszon, és akármilyen nyers, firkaszerűek ezek a jelek – ez is az önkifejezés egyik módja. A tag-ek gyakran az „itt jártam” önazonosító célt szolgálják. Több kutatás rámutat, hogy a "street art" – beleértve a tag-eket is – nem csupán vandalizmus.

A graffiti változatai között óriási a különbség: akad, amely igényesen megtervezett, művészi alkotás, míg mások csupán primitív firkák: néhány név egy szívecskében, vagy gyűlöletkeltő, durva üzenetek. A kérdés nem az, hogy legyen-e graffiti – hanem inkább az, hogyan.