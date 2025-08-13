augusztus 13., szerda

Graffiti

1 órája

Graffiti üzen a város falain + Galéria

Címkék#művészet#kultúra#graffiti#vandalizmus

Mi a különbség az impulzív rombolás és az önkifejezés között? A graffiti kettős jelenség, amely egyszerre lehet művészet és provokáció, alkotás és pusztítás.

Kemma.hu

Tatabánya több pontján is egyre gyakoribb jelenség a vandalizmus. Ismét betörték az Omega Park buszmegállójában az üvegfalat, és városszerte egyre több graffiti is megjelenik, de sajnos nem mindegyik a kreativitás jegyében készül. A hirtelen felindulásból elkövetett rongálással szemben a graffiti gyakran megtervezett és nagy potenciált rejtő eszköze lehetne az önkifejezésnek, és sokszor valóban az is.

Graffiti Tatabányán
Graffiti Tatabányán
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Graffiti: a művészet és vandalizmus határvonalán

Jogsértést követ el, aki engedély nélkül helyez el más tulajdonán graffitit, vagy bármilyen falfirkát. Ez persze nem mindenkit állít meg.

Gyakran találkozunk "tag-ekkel", monogramokkal, utcákon, vagy akár a buszon, és akármilyen nyers, firkaszerűek ezek a jelek – ez is az önkifejezés egyik módja. A tag-ek gyakran az „itt jártam” önazonosító célt szolgálják. Több kutatás rámutat, hogy a "street art" – beleértve a tag-eket is – nem csupán vandalizmus.

A graffiti változatai között óriási a különbség: akad, amely igényesen megtervezett, művészi alkotás, míg mások csupán primitív firkák: néhány név egy szívecskében, vagy gyűlöletkeltő, durva üzenetek. A kérdés nem az, hogy legyen-e graffiti – hanem inkább az, hogyan.

GALÉRIA: Graffiti üzen a város falain ( Fotók: V.P.)

Fotók: Varga Panna

Potenciális megoldások

A városlakókban jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehet ezeket az impulzusokat jó célra fordítani? Íme, néhány ötlet:

Graffiti otthoni alkotótevékenységként:

1. Vászonra festés

  • Klasszikus spray helyett akril- vagy temperafestékkel, ecsettel is lehet graffitis stílusú képeket alkotni.
  • Egyszerűbb sablonokat is készíthetsz, amiket aztán többször újrahasználhatsz.

2. Dekorált tárgyak (pl. agyagedények, bútordarabok)

  • Hagyományos agyagedények, vagy egyszerű kerámiák egyedi, graffiti mintákkal dísz speciális festékekkel vagy égetés után.
  • Fa vagy műanyag tárgyakat (dobozok, polcok) szintén dekorálhatsz.

3. Figurák, bábuk

  • Kézzel formált vagy készen vett figurákat festhetsz egyedi graffiti mintákkal, akár 3D-s hatást is létrehozva.

4. 3D nyomtatott tárgyak

  • Ha van hozzáférésed 3D nyomtatóhoz, készíthetsz saját graffiti stílusú formákat vagy betűket, amiket aztán festékkel, vagy más technikával dekorálhatsz.

5. Textilfestés

  • Pólók, táskák, cipők egyedi graffiti mintával történő díszítése textilfestékkel, vagy filctollal.

6. Digitális graffiti

  • Tableten, vagy számítógépen digitális rajzprogramokkal is alkothatsz graffiti-stílusú műveket, amelyeket később kinyomtathatsz vagy megoszthatsz.

Mivel segíthet a város:

  • Legális graffiti-fal: Egy kijelölt hely, ahol a fiatalok szabadon alkothatnak. Ez teret ad a kreativitásnak, de kordában tartja a károkozást.
  • Versenyek és pályázatok: Ha értéknek tekintjük az igényes utcai művészetet, meg is kell becsülni. Egy graffiti pályázat például ösztönözheti a tehetséges alkotókat.
  • Közösségi művészeti programok. Projektek keretében közös alkotás, erősítve a közösségi összetartozást.
Graffiti Tatabányán
Graffiti Tatabányán
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Jó példák

A város közös tér, közös felelősség. Ne hagyjuk, hogy a vandalizmus elnyomja az értékes alkotásokat – inkább adjunk lehetőséget a tehetségeknek, hogy megmutassák magukat. Országszerte sok példa van rá, hogyan építheti a város közösségét, szépségét és presztízsét egy olyan program, ahol a helyiek – például iskolások vagy fiatal művészek – közösen alkotnak.

 

