Graffiti üzen a város falain + Galéria
Mi a különbség az impulzív rombolás és az önkifejezés között? A graffiti kettős jelenség, amely egyszerre lehet művészet és provokáció, alkotás és pusztítás.
Tatabánya több pontján is egyre gyakoribb jelenség a vandalizmus. Ismét betörték az Omega Park buszmegállójában az üvegfalat, és városszerte egyre több graffiti is megjelenik, de sajnos nem mindegyik a kreativitás jegyében készül. A hirtelen felindulásból elkövetett rongálással szemben a graffiti gyakran megtervezett és nagy potenciált rejtő eszköze lehetne az önkifejezésnek, és sokszor valóban az is.
Graffiti: a művészet és vandalizmus határvonalán
Jogsértést követ el, aki engedély nélkül helyez el más tulajdonán graffitit, vagy bármilyen falfirkát. Ez persze nem mindenkit állít meg.
Gyakran találkozunk "tag-ekkel", monogramokkal, utcákon, vagy akár a buszon, és akármilyen nyers, firkaszerűek ezek a jelek – ez is az önkifejezés egyik módja. A tag-ek gyakran az „itt jártam” önazonosító célt szolgálják. Több kutatás rámutat, hogy a "street art" – beleértve a tag-eket is – nem csupán vandalizmus.
A graffiti változatai között óriási a különbség: akad, amely igényesen megtervezett, művészi alkotás, míg mások csupán primitív firkák: néhány név egy szívecskében, vagy gyűlöletkeltő, durva üzenetek. A kérdés nem az, hogy legyen-e graffiti – hanem inkább az, hogyan.
Potenciális megoldások
A városlakókban jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehet ezeket az impulzusokat jó célra fordítani? Íme, néhány ötlet:
Graffiti otthoni alkotótevékenységként:
1. Vászonra festés
- Klasszikus spray helyett akril- vagy temperafestékkel, ecsettel is lehet graffitis stílusú képeket alkotni.
- Egyszerűbb sablonokat is készíthetsz, amiket aztán többször újrahasználhatsz.
2. Dekorált tárgyak (pl. agyagedények, bútordarabok)
- Hagyományos agyagedények, vagy egyszerű kerámiák egyedi, graffiti mintákkal dísz speciális festékekkel vagy égetés után.
- Fa vagy műanyag tárgyakat (dobozok, polcok) szintén dekorálhatsz.
3. Figurák, bábuk
- Kézzel formált vagy készen vett figurákat festhetsz egyedi graffiti mintákkal, akár 3D-s hatást is létrehozva.
4. 3D nyomtatott tárgyak
- Ha van hozzáférésed 3D nyomtatóhoz, készíthetsz saját graffiti stílusú formákat vagy betűket, amiket aztán festékkel, vagy más technikával dekorálhatsz.
5. Textilfestés
- Pólók, táskák, cipők egyedi graffiti mintával történő díszítése textilfestékkel, vagy filctollal.
6. Digitális graffiti
- Tableten, vagy számítógépen digitális rajzprogramokkal is alkothatsz graffiti-stílusú műveket, amelyeket később kinyomtathatsz vagy megoszthatsz.
Mivel segíthet a város:
- Legális graffiti-fal: Egy kijelölt hely, ahol a fiatalok szabadon alkothatnak. Ez teret ad a kreativitásnak, de kordában tartja a károkozást.
- Versenyek és pályázatok: Ha értéknek tekintjük az igényes utcai művészetet, meg is kell becsülni. Egy graffiti pályázat például ösztönözheti a tehetséges alkotókat.
- Közösségi művészeti programok. Projektek keretében közös alkotás, erősítve a közösségi összetartozást.
Jó példák
A város közös tér, közös felelősség. Ne hagyjuk, hogy a vandalizmus elnyomja az értékes alkotásokat – inkább adjunk lehetőséget a tehetségeknek, hogy megmutassák magukat. Országszerte sok példa van rá, hogyan építheti a város közösségét, szépségét és presztízsét egy olyan program, ahol a helyiek – például iskolások vagy fiatal művészek – közösen alkotnak.
- Siófoki aluljáró - Vízi világ
- Veszprém-Balaton 2023 - Európa Kulturális Fővárosa program
- Fonyódi aluljáró 2016 - Fotó galéria
- Szolnok 2018 - Kamasz-Tanya