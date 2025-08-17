augusztus 17., vasárnap

Szezon

1 órája

A görögdinnye titkos hatása, amiről senki sem beszél: több, mint egy szimpla gyümölcs

Mielőtt végleg eltűnik a boltokból, elmondjuk, milyen elképesztő hatásai vannak a nyár kedvenc gyümölcsének, amikről eddig mélyen hallgattak. Azt hitted, a görögdinnye csak finom és hűsítő? A valóság ennél sokkal döbbenetesebb.

Kemma.hu

A nyár elképzelhetetlen görögdinnye nélkül, ezzel valószínűleg mindenki egyetért, aki látja a piacról és a boltból hazafelé tartó emberek bevásárló táskáját. A legtöbben azonban nem is sejtik, hogy ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem tele van jótékony hatásokkal is. Mielőtt lejár a szezon, itt az ideje, hogy az utolsó darabokat már az egészségünk tudatában szerezzük be!

görögdinnye szezon
Lassan lejár a görögdinnye szezon, kevesen tudják milyen jótékony hatásai vannak a dinnyének
Fotó: K.P. / Forrás: 24 Óra

 

Mielőtt vége a szezonnak: a görögdinnye meglepő, jótékony hatásai


A görögdinnye tele van C-vitaminnal, kalciummal, magnéziummal, rosttal és káliummal. Ezen kívül tartalmaz még A-vitamint, B-vitaminokat, valamint sokféle karotinoidot, például likopint is, ami a piros színét adja.

Jót tesz a vesének és a bőrnek

Magas káliumtartalmának köszönhetően segít átmosni a veséket és csökkenti a húgysav koncentrációját a vérben. Hatalmas víztartalma pedig serkenti a vizeletürítést, ami szintén hozzájárul a vesék egészségéhez. Meglepő, de a bőrünk is hálás lesz érte, hiszen a hidratálás belülről kezdődik.

Tökéletes a forró napokra

Nem véletlenül szeretjük annyira a dinnyét a kánikulában: magas víztartalma segít pótolni az izzadással elvesztett folyadékot, vitaminokat és ásványi anyagokat, miközben hűsíti a testet. Kálium- és magnéziumtartalma hozzájárul a magas vérnyomás csökkentéséhez, a benne lévő karotinoidok pedig az érfalak erősítésével a szívünknek is jót tesznek.

Szerepe lehet a rákmegelőzésben

A dinnyében található nagy mennyiségű likopin több kutatás szerint is komoly szerepet játszhat a rákmegelőzésben. A Házipatika szerint az olyan daganattípusok kialakulásának esélyét csökkentheti, mint a prosztata-, a mell-, a tüdő- és a vastagbélrák. A dinnyéről további hasznos tudnivalókat ide kattintva olvashat.

 

