A görögdinnye titkos hatása, amiről senki sem beszél: több, mint egy szimpla gyümölcs

A nyár elképzelhetetlen görögdinnye nélkül, ezzel valószínűleg mindenki egyetért, aki látja a piacról és a boltból hazafelé tartó emberek bevásárló táskáját. A legtöbben azonban nem is sejtik, hogy ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem tele van jótékony hatásokkal is. Mielőtt lejár a szezon, itt az ideje, hogy az utolsó darabokat már az egészségünk tudatában szerezzük be!

Lassan lejár a görögdinnye szezon, kevesen tudják milyen jótékony hatásai vannak a dinnyének

Fotó: K.P. / Forrás: 24 Óra

Mielőtt vége a szezonnak: a görögdinnye meglepő, jótékony hatásai



A görögdinnye tele van C-vitaminnal, kalciummal, magnéziummal, rosttal és káliummal. Ezen kívül tartalmaz még A-vitamint, B-vitaminokat, valamint sokféle karotinoidot, például likopint is, ami a piros színét adja.

Jót tesz a vesének és a bőrnek

Magas káliumtartalmának köszönhetően segít átmosni a veséket és csökkenti a húgysav koncentrációját a vérben. Hatalmas víztartalma pedig serkenti a vizeletürítést, ami szintén hozzájárul a vesék egészségéhez. Meglepő, de a bőrünk is hálás lesz érte, hiszen a hidratálás belülről kezdődik.