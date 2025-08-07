Könnyekig meghatódsz: Görbicz az anyaságról posztolt

Korábban úgy nyilatkozott Görbicz Anita, hogy az anyaság és az élsport összeegyeztethető – és Boldizsár születése után ezt gyakorlatban is bizonyította. Edzésekre járt, pályára lépett, miközben otthon is helytállt. Nemrég arról posztolt, hogy mi mindenre tanította meg az anyaság. Mutatjuk!

Görbicz Anita kisfiával, Boldizsárral – az anyaság a sportkarrier mellett is fontos maradt számára.

Fotó: Olajos Piroska / Central Médiacsoport

Görbicz Anita megható üzenetben köszöntötte tízéves fiát

Nemrég a Facebook-oldalán osztott meg egy születésnapi üzenetet tízéves fiának, Boldizsárnak. Az üzenet szerint a kisfiú már focizik és olyan tulajdonságokat mutat nap mint nap – például gondoskodást, kitartást, őszinteséget –, amelyekre édesanyja is büszke. „Te tanítottál meg arra, mit jelent igazán szeretni” – írta a bejegyzésben, amelyből egyértelműen kiderül: az anyaság ma már mély identitásformáló erő számára.

Tatabányai kötődés és új kihívás

Görbicz Anita nemcsak sportolóként, hanem tanulóként is új utakat keresett. 2025-ben diplomát szerzett az Edutus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán, amelynek központja Tatabánya. Az intézmény gyakorlatorientált képzésekkel támogatja a sportkarriert követő civil pályákat.

A Magyar Nemzet szerint Görbicz Anita nemrég csatlakozott a Kocsis Máté által indított ZEBRA digitális polgári körhöz, amelynek célja a közéleti álhírek kiszűrése és a polgári értékek megerősítése.