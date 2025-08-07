42 perce
Könnyekig meghatódsz: Görbicz az anyaságról posztolt
A pályán kőkemény ikon volt, otthon pedig boldog édesanya. Most azonban elárulta Görbicz Anita, mennyire megváltozott az anyaságról alkotott képe, és mit jelent számára ma ez a szerep.
Korábban úgy nyilatkozott Görbicz Anita, hogy az anyaság és az élsport összeegyeztethető – és Boldizsár születése után ezt gyakorlatban is bizonyította. Edzésekre járt, pályára lépett, miközben otthon is helytállt. Nemrég arról posztolt, hogy mi mindenre tanította meg az anyaság. Mutatjuk!
Görbicz Anita megható üzenetben köszöntötte tízéves fiát
Nemrég a Facebook-oldalán osztott meg egy születésnapi üzenetet tízéves fiának, Boldizsárnak. Az üzenet szerint a kisfiú már focizik és olyan tulajdonságokat mutat nap mint nap – például gondoskodást, kitartást, őszinteséget –, amelyekre édesanyja is büszke. „Te tanítottál meg arra, mit jelent igazán szeretni” – írta a bejegyzésben, amelyből egyértelműen kiderül: az anyaság ma már mély identitásformáló erő számára.
Tatabányai kötődés és új kihívás
Görbicz Anita nemcsak sportolóként, hanem tanulóként is új utakat keresett. 2025-ben diplomát szerzett az Edutus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán, amelynek központja Tatabánya. Az intézmény gyakorlatorientált képzésekkel támogatja a sportkarriert követő civil pályákat.
A Magyar Nemzet szerint Görbicz Anita nemrég csatlakozott a Kocsis Máté által indított ZEBRA digitális polgári körhöz, amelynek célja a közéleti álhírek kiszűrése és a polgári értékek megerősítése.