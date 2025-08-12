Mosolyogj, Tatabánya – itt a Google autó!

A Google autója mostanában jó eséllyel elhúz mellettünk a zebránál, a buszmegállóban, vagy akár a kertünk előtt. A kocsi tetején ott figyel a 360 fokos kamera, ami úgy rögzít mindent, mintha csak egy óriási szelfibot lenne. Persze, a magánszférára figyelnek: az arcokat és a rendszámokat elhomályosítják, így senki nem lesz beazonosítható a Google Street View képein.

Google street view: Tatabányát járja a google auótja

Forrás: Facebook

Google Street View: friss fotók a városról

Az új felvételek nemcsak a helyieknek érdekesek, hanem bárkinek, aki kíváncsi, hogyan fest Tatabánya mostanában. A Google Street View rendszeres frissítései segítenek abban, hogy az interneten is naprakészen láthassuk az utcákat, a felújított tereket, és azt is, hol épült új kávézó, vagy park. Szóval, ha meglátod a kamerás kocsit, dobj egy mosolyt – ki tudja, lehet, hogy benne leszel a következő virtuális városnézésben.