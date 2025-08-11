50 perce
Közvetetten is életet menthet a Gondosóra
Sok idős él egyedül, az ő biztonságuk megőrzése fontos. A Gondosóra ebben segít, amelyről részletes tájékoztatót tartottak.
Juház Roland, a Gondosóráért felelőcég ügyvezetője
Forrás: 24 Óra
Fotó: F . M.
A Gondosóra használatáról, a Gondosóra program előnyeiről tartottak előadást az esztergomi Kapcsolatok Házában. A délelőtti programon Juhász Roland államtitkár, a Gondosóráért felelős a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szaller Izabella önkormányzati képviselő és Mezei Péter, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és gyalogló klub nagykövete szólalt fel, majd a Senior Örömtánc Együttes adott műsort.
Gondosóra a nyugodt időskor három pillére érdekében
Szaller Izabella a helyi idősekhez szólva elmondta: az időskor három pillére a nyugalom, a biztonság és a jó társaság, amely megadja a méltóságteljes öregkort. A Gondosóra esztergomi tájékoztatója ennek a hármas egységnek a jegyben jött létre, fejtette ki. Hozzátette: helyi visszajelzések alapján is állítható: az időseknek nyugalmat ad a tudat, hogy a nap 24 órájában vigyáznak rájuk, nincsenek egyedül.
Mennyien használnak Gondosórát?
A program Magyarország kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén. Országosan már több mint 900 ezer felhasználója van a programnak, egy Gondosórához legalább egy kontaktszemély társul, aki értesíthető baj esetén. Mint nemrég megírtuk: Reviczky Gábor volt a 800 ezredik Gondosóra felhasználó.
Juhász Roland beszédében többek közt a Gondosóra felhasználási adatairól, az eszköz működéséről és a segítőrendszer hátteréről beszélt. Elmondta: Komárom-Esztergom vármegyében az idősek 49 százaléka használ Gondosórát. Jelenleg 30 ezer felett van a Gondosórát használók száma, ez azt mutatja, hogy 49 százalék körül van az eszközzel rendelkezők aránya.
Hozzátette: ez országos átlaghoz képest ez szép szám, hiszen az ország időseinek százalékának van ilyen eszköze. A felhasználók száma pedig növekedhet, hiszen idén áprilistól minden 80 éve feletti automatikusan kap ilyen eszközt, nem kell külön igényelniük. Nem győzte hangsúlyozni az eszköz fontosságát az idősek életében, hiszen baleset, rosszullét, egyéb vészhelyzet esetén szinte azonnal értesíthető a hozzátartozó, illetve a mentőszolgálat.
Juhász Roland kitért a 24 órás diszpécserszolgálat hátterére, amely 24 órás szolgálatban értesíthető , ha baj van. Az eszköz egy gombnyomással értesíti a diszpécserszolgálatot, amely igyekszik minél hamarabb elérni a segélykérőt. Mivel az óra elesés érzékelővel rendelkezik, így eleséskor automatikusan jelez a központ felé.
A diszpécserszolgálat az órához rendelt hozzátartozó/kontaktszeméllyel is felveszi a kapcsolatot, illetve mérlegeli, hogy esetleg mentő, tűzoltó, más intézmény bevonás szükséges-e.
Mint Juhász Roland kifejtette: fontos eszköz a Gondosóra, amely az idősek biztonságát és biztonságérzetét hivatott szolgálni, hiszen sok idős él egyedül. Hozzátette: minden, a diszpécserszolgálattal történt beszélgetést rögzítik, az visszakereshető, így az eseteket dokumentálják. Elárulta: több mint 70 ezer esetben sikerül segítséget nyújtani a Gondosórán keresztül leadott segélyhívás okán, a diszpécserszolgálat napi szinte 100 esetben fordul a mentésirányításához, amely az eszköz fontosságát bizonyítja.
Közvetetten is segít a Gondosóra
Hozzátette: a Gondosóra számtalan olyan esetben is bizonyított, amikor nem a használója volt bajban, hanem a használó vett észre vészhelyzetet, például a szomszédban keletkezett tűzeset miatt nyomta meg a gombot.
Az államtitkár kitért arra is,hogy vannak csalók, akik a Gondosóra nevével visszaélve pénzt szeretnének kicsalni az idősektől. Figyelmeztetett: ne dőljön be senki a pénzkérésnek, hiszen az eszköz ingyenes, nem kell megadni bankkártya adatot,a szolgáltató nem küld befizetésre felszólító levelet, számlát sem.