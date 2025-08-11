Közvetetten is életet menthet a Gondosóra

A Gondosóra használatáról, a Gondosóra program előnyeiről tartottak előadást az esztergomi Kapcsolatok Házában. A délelőtti programon Juhász Roland államtitkár, a Gondosóráért felelős a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szaller Izabella önkormányzati képviselő és Mezei Péter, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és gyalogló klub nagykövete szólalt fel, majd a Senior Örömtánc Együttes adott műsort.

Juház Roland, a Gondosóráért felelőcég ügyvezetője

Fotó: F . M. / Forrás: 24 Óra

Gondosóra a nyugodt időskor három pillére érdekében

Szaller Izabella a helyi idősekhez szólva elmondta: az időskor három pillére a nyugalom, a biztonság és a jó társaság, amely megadja a méltóságteljes öregkort. A Gondosóra esztergomi tájékoztatója ennek a hármas egységnek a jegyben jött létre, fejtette ki. Hozzátette: helyi visszajelzések alapján is állítható: az időseknek nyugalmat ad a tudat, hogy a nap 24 órájában vigyáznak rájuk, nincsenek egyedül.

Szaller Izabella szerint a nyugodt időskornak három pillére van

Fotó: F . M. / Forrás: 24 Óra

Mennyien használnak Gondosórát?

A program Magyarország kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén. Országosan már több mint 900 ezer felhasználója van a programnak, egy Gondosórához legalább egy kontaktszemély társul, aki értesíthető baj esetén. Mint nemrég megírtuk: Reviczky Gábor volt a 800 ezredik Gondosóra felhasználó.

Juhász Roland beszédében többek közt a Gondosóra felhasználási adatairól, az eszköz működéséről és a segítőrendszer hátteréről beszélt. Elmondta: Komárom-Esztergom vármegyében az idősek 49 százaléka használ Gondosórát. Jelenleg 30 ezer felett van a Gondosórát használók száma, ez azt mutatja, hogy 49 százalék körül van az eszközzel rendelkezők aránya.

Hozzátette: ez országos átlaghoz képest ez szép szám, hiszen az ország időseinek százalékának van ilyen eszköze. A felhasználók száma pedig növekedhet, hiszen idén áprilistól minden 80 éve feletti automatikusan kap ilyen eszközt, nem kell külön igényelniük. Nem győzte hangsúlyozni az eszköz fontosságát az idősek életében, hiszen baleset, rosszullét, egyéb vészhelyzet esetén szinte azonnal értesíthető a hozzátartozó, illetve a mentőszolgálat.