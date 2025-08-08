Villanyoszlopon pihennek a nagy utazás előtt

Hamarosan eljön az ideje, hogy tovább álljanak kedvenc gázlómadaraink. Addig, ahogy az ország több részén is, úgy Tatabánya csendesebb sarkaiban még megfigyelhetjük őket. A gólya kedveli az ember közelségét, és gyakran épít fészket lakott területeken, falvakban, városokban és tanyák közelében. A gólyák a városokban gyakran a magas épületek tetején, oszlopokon vagy más magas pontokon építik fészkeiket. Ezúttal villanyoszlopokon figyeltek fel rájuk a Kemma tudósítói. A bányász körtér az egyik kedvenc helyük, minden délután legalább három gólyát figyelhettünk meg az elmúlt hetekben.

Gólya Tatabánya egyik villanyoszlopán.

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

A vándorlás során a gólyák nemcsak Afrikába, hanem a Közel-Keletre is eljuthatnak, különösen az első éves gólyák egy része. Az idősebb madarak általában csapatokba verődve gyülekeznek, és együtt töltik a nyarat, mielőtt megkezdik a nagy utat. A vándorlás oka a táplálékhiány és a hideg tél elkerülése.

Indulásra készül minden gólya

Augusztus végén, szeptember elején a gólyák gyülekezni kezdenek, és elindulnak hosszú vándorútjukra Afrikába a tél közeledtével. A magyar nép kedvelt madarának érdekessége, hogy a költöző gólyák vándorlása egybeesik a két legnagyobb magyar nemzeti ünnep időpontjával, mert a magyarországi költőhelyükre március 15-e körül érkeznek meg, illetve a telelőhelyeikre augusztus 20. körül indulnak el nagy csoportjaik Afrikába.

Már csak egy kérdés maradt: felkészültek az indulásra?