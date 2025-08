Rekordszámú gólyafióka kapott gyűrűt – Komárom-Esztergom is szép eredményt ért el re

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a nemzeti parkok szakemberei idén 1887 gólyafiókát gyűrűztek meg 614 fészekben, az ország 16 vármegyéjében. Komárom-Esztergom vármegyében 14 településen, összesen 15 fészekben történt jelölés, melyekből 47 fiatal gólya kapott egyedi azonosítót. Az egy fészekre jutó 3,13 fiókás átlag a magasabb értékek közé tartozik országos összevetésben, ami azt mutatja, hogy a gólyák számára kedvezőek a körülmények térségünkben is.

Rekordszámú gólya kapott gyűrűt az országban

Forrás: Veol

Egyre több a fészek: jól érzi magát a gólya a térségben

Több megye is jól teljesített, de a helyi eredmények külön is figyelemre méltók: Bokod, Bana, Császár, Kecskéd és Nagyigmánd olyan települések voltak, ahol négyfiókás fészkeket figyeltek meg. A gyűrűzések célja, hogy pontosabb képet adjanak a gólya vándorlásáról, viselkedéséről és veszélyeztetettségéről – ez a munka pedig hosszú távon segíti a védelmüket is. Bár a legtöbb fióka Veszprém vármegyében kelt ki, Komárom-Esztergom is stabil helyet foglal el a hazai gólyatérképen, és minden évben hozzájárul a fehér gólya védelméhez. További adatok a veol.hu cikkében olvashatók.

